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Чтобы работа мечты стала вашей: 6 секретов удачного собеседования

21 июля 2023 11:04  [49]

Психологи считают, что успешная карьера на 85% зависит от умения грамотно подавать себя, находить общий язык с руководством и коллегами, и лишь на 15% — от профессиональных знаний и опыта работы.

Поэтому при выборе кандидатуры на вакантную должность часто случается так, что предпочтение отдают людям без блестящего образования и опыта, а более достойным кандидатам, с красными дипломами и знаниями иностранных языков, говорят: «Мы вам перезвоним». Все знают, что эта фраза — вежливая форма отказа.

Как правильно держаться на собеседовании, отвечать на вопросы, какие нюансы учитывать, чтобы работа мечты стала реальностью?

1.Изучите информацию о компании, в которой вы планируете работать.

Если вы придете на встречу, не подготовившись к ней, надеясь «на авось», потенциальный работодатель сразу решит, что вам абсолютно все равно где работать —лишь бы платили. Этим вы проявите неуважение и зря потратите чужое время.

На собеседовании вас наверняка спросят, почему вы остановили свой выбор именно на этой компании, чем можете быть ей полезны, каким представляете ее будущее лет через 10-15. И так далее. А вы начнете отвечать общими фразами и невпопад, вместо того чтобы предварительно найти в интернете информацию, записать и запомнить хотя бы несколько важных фактов о компании.

Возможно, что это ваше пятое собеседование за день, и вам надоело отвечать на одни и те же вопросы. Но при таком отношении у вас не будет ни одного шанса устроиться на работу даже после 50 собеседований.

2.Начните разговор с шутки или комплимента.

Конечно, перед собеседованием вы волнуетесь. Лучший способ разрядить обстановку — уместная шутка или искренний комплимент. Но не переборщите с дифирамбами, чтобы это не расценили как откровенную лесть и желание расположить к себе собеседника любой ценой.

Ведите себя непринужденно, вежливо и доброжелательно. Это поможет настроиться на конструктивный диалог. Кроме того, представитель компании поймет, что даже в такой стрессовой ситуации, как собеседование, вы спокойны и милы, замечаете достоинства других людей и искренне говорите об этом.

3.Обращайтесь к человеку по имени.

Психологи давно установили, что звучание собственного имени больше всего ласкает слух любого собеседника. Отсюда вытекает правило: если вы хотите что-то получить от человека или вызвать симпатию к себе — почаще называйте его по имени. Так легче установить контакт и даже создать иллюзию того, что вы уже работаете с ним в одном коллективе. Только запомните имя собеседника так, чтобы от зубов отлетало. В противном случае вместо «добро пожаловать в компанию» вы рискуете услышать дежурное «мы перезвоним».

4.Держитесь уверенно, но не перестарайтесь.

Не переступайте ту черту, где уверенность граничит с наглостью. Не вламывайтесь в кабинет без приглашения, не хлопайте дверью, слушайте собеседника внимательно, не перебивая. Иначе вас вежливо поблагодарят и выпроводят намного раньше, чем вы рассчитывали.

Отвечайте на все вопросы с достоинством, кратко и по существу. Не поддавайтесь эмоциям, если будут задавать провокационные, на ваш взгляд, вопросы. Не нужно подробно рассказывать, чем вас не устраивало предыдущее место работы, тем более жаловаться на бывшего начальника и «тяжелый коллектив». Достаточно будет сказать, что хотите развиваться дальше, а на старом месте у вас не было возможности карьерного роста.

5.Не бойтесь устроить себе презентацию.

Чтобы преподнести себя в выгодном свете, не нужно хвастаться и поминутно перечислять свои таланты и достижения. После знакомства и краткого обзора своих навыков и успехов попросите дать вам тестовое задание или поговорить на профессиональную тему. Конечно, если вы действительно хорошо разбираетесь в этом. Чтобы будущий работодатель убедился, что перед ним сидит грамотный специалист, который, несомненно, подходит на вакантную должность.

Возьмите на себя смелость уточнить, какие вопросы вам нужно будет решать на новом месте в случае положительного ответа. Предложите несколько идей, как сделать работу эффективнее. Это увеличит ваши шансы.

6.Не упускайте мелочей и верьте в победу.

Чтобы меньше волноваться, представьте, что разговариваете не с человеком, от которого зависит приглашение на хорошую работу, а с интересной личностью. Согласитесь, что вы хотели бы больше узнать о человеке, который руководит компанией.

Старайтесь, чтобы не только первое, но и последнее впечатление о вас осталось приятным. Завершить беседу лучше на позитивной ноте. Поблагодарите за встречу, скажите пару теплых слов о дипломах и сертификатах, висящих в рамочках на стене. Похвалите интерьер и не забудьте уточнить, что у вас точно такой же вкус.

Хозяину кабинета будет очень приятно, и он подумает, что вы — именно тот человек, который ему нужен. И что в работе ваши вкусы тоже обязательно совпадут.

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