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Общество

Число автобусов на некоторых социальных маршрутах Нижнего Новгорода в августе будет увеличено

21 июля 2023 15:48  [113] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Число автобусов на некоторых социальных маршрутах Нижнего Новгорода в августе будет увеличено. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

В частности, запланировано увеличение выпуска подвижного состава на маршрутах А-63 "Микрорайон Юг – ул. Б. Корнилова", А-51 "ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2", А-72 "Микрорайон "Верхние Печеры" - Автовокзал "Щербинки".

Специалисты ЦРТС пояснили, что данная мера стала возможной благодаря перераспределению дублирующих маршрутов между государственными и частными перевозчиками.

Так, маршруты А-45 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры" и А-65 "Улица Космическая - ЗКПД-4" будут обслуживаться теми же перевозчиками, что и их 100%-ные дублеры Т-45 и Т-65. Нахождение маршрута в руках одного перевозчика позволит за счет грамотной диспетчеризации наиболее эффективно организовать движение автобусов.

Проездные документы на маршрутах Нижнего Новгорода действуют независимо от того, какой перевозчик на них работает.

Кроме того, уже в конце июля на ряде других нижегородских маршрутов также планируется увеличить выпуск транспорта.

Так, больше подвижного состава появится на маршрутах Т-13 и Т-18. 

Данные меры позволят улучшить транспортное обслуживание улицы Молитовской, а также микрорайонов Верхние Печеры, Мещерское озеро и 7-й микрорайон Сормова, улиц Бринского, Надежды Сусловой, Бекетова и Рябцева с уменьшением интервала в утренние и вечерние часы пик с 25-30 минут до 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что выпуск автобусов на трех маршрутах увеличат в Нижнем Новгороде из-за ремонта путепровода на улице Кузбасской.

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Теги:
Общественный транспорт
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