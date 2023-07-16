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Делегации из 30 стран посетили Нижегородскую область с рабочими визитами в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства региона.
Согласно информации, в рамках визитов зарубежные партнеры ищут новые контакты в сфере промышленности, ИТ, образования и торговли, а также обсуждают возможности создания новых совместных проектов.
В первом полугодии текущего года прошло пять визитов глав дипломатических миссий иностранных государств в России: Белоруссии (дважды), Германии, Узбекистана и Финляндии. Всего в состав делегаций, посетивших регион, входило около 500 человек.
Директор департамента внешних связей Ольга Гусева отметила, что одним из крупнейших событий для Нижегородской области стал визит премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.
В этом году впервые в Нижний Новгород на конференцию "ЦИПР-2023" прибыли представители стран БРИКС, заинтересованные в кооперации с нижегородскими предприятиями.
По словам Ольги Гусевой, участие иностранных гостей стало результатом выполнения комплексной программы по реализации сотрудничества со странами БРИКС на 2022-2024 годы. В нее вошли более 100 мероприятий в сфере промышленности, ИТ, образования, культуры и спорта.
Регион планирует развивать сотрудничество с Индией, Китаем, ЮАР и Бразилией в сфере промышленности, торговли, образования и информационных технологий.
Также для расширения торгово-экономического сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнёрами из стран СНГ и БРИКС в регионе прошли мероприятия с представителями порядка 120 иностранных компаний.
В рамках визитов подписано 8 документов с представители Белоруссии, Китая, Узбекистана и Таджикистана о взаимодействии в сфере промышленности, сельского хозяйства, инновационного производства, здравоохранения, социальной защиты и многих других.
"Нижегородская область – регион с большим потенциалом, и рост внимания к нашим предприятиям со стороны коллег из зарубежных стран - тому подтверждение. Мы заинтересованы в сотрудничестве и рады видеть иностранных гостей", - подчеркнула Ольга Гусева.
Ранее сообщалось, что делегация Исламской Республики Иран обсудила в Нижнем Новгороде сотрудничество в сфере образования и торговли.
Также напомним, что Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.
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