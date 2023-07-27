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Политика

Министерство международных и межрегиональных связей появилось в Нижегородской области

28 июля 2023 13:48  [127] Политика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области преобразован в министерство международных и межрегиональных связей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, министерство возглавит директор департамента Ольга Гусева.

Глеб Никитин отметил, что за последние пять лет Нижегородская область провела более 550 мероприятий международного характера с зарубежными партнерами из почти 100 стран мира.

В настоящее время у региона насчитывается около 140 торгово-экономических контрагентов, 28 регионов-партнеров, более 70 соглашений с муниципалитетами региона о побратимстве.

В следующем году в Нижнем Новгороде пройдет ряд мероприятий с участием руководства стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР).

Напомним, что в правительстве Нижегородской области за последнюю неделю произошло сразу несколько кадровых изменений.

Так, новым министром образования Нижегородской области стал экс-заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Михаил Пучков

Министерство строительства Нижегородской области возглавил Дмитрий Груничев, а финалист конкурса "Команда правительства" Иван Каргин после внесения изменений в структуру регионального правительства назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области.

Галина Михайлова назначена и.о. министра здравоохранения Нижегородской области после ухода Давида Мелик-Гусейнова на должность гендиректора ФК "Пари Нижний Новгород"

На пост и.о. заместителя губернатора, курирующего медицину и образование, назначен первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин. 

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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