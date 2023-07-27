Стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 67 представителей бизнеса, промышленных предприятий, социальных учреждений, сферы ЖКХ и общественников.

За пять лет реализации Стратегии развития в Московском районе было создано 4 359 новых учебных мест в школах и 540 – в детских садах. Благоустроено 15 общественных пространств и 34 дворовые территории, установлено 30 детских площадок, ликвидировано 126 несанкционированных свалок.

В ходе стратсессии эксперты обсудили специальную программу стимулирования молодых специалистов, а также идею создания технопарка, который сможет привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места в районе.

Также были представлены инициативы по благоустройству и полномасштабному улучшению состояния фасадов жилых домов.

В частности, было предложено благоустроить прибрежную зону реки Левинка, которая может стать новым местом отдыха для взрослых и детей.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в Автозаводском, Ленинском и Нижегородском районах.