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Общество

Развитие сельского хозяйства и деревообработки обсудили участники стратсессии в Первомайском районе

08 августа 2023 09:28  [94] Общество
Фото: газета ”Районный вестник”

Фото: газета ”Районный вестник”

Развитие сельского хозяйства и деревообработки обсудили участники стратсессии в Первомайском районе в рамках актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, у Первомайского округа есть потенциал развития по целому ряду направлений. 

"За последние годы в Первомайске уже было реализовано много проектов, которые позволяют сделать жизнь комфортнее. Для того чтобы двигаться вперед, необходимо понимать, что является наиболее  важным для жителей. Необходимо использовать преимущества от расположения округа, близости крупных туристических центров", - сказал глава региона.

Глава МСУ Елена Лебеднова рассказала об итогах реализации действующей стратегии развития Нижегородской области за пять лет.

За этот период в округе было восстановлено 63 км дорог, капитально отремонтировано четыре школы и два детских сада. Кроме того, было создано 80 новых мест в детских садах, благодаря чему обеспечена полная доступность дошкольными учреждениями на территории городского округа. Также в районе было газифицировано 84 дома.

По программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено четыре общественных пространства: парк "Лукоморье", площадь Ульянова, сквер Памяти и славы и пешеходный фонтан. В рамках нацпроекта "Экология" реконструированы очистные сооружения на реке Умочь и ликвидировано 80 несанкционированных свалок.

В работе стратегической сессии приняли участие более 60 человек: представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций. Работа шла по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Спикер проектной группы "Пространство" Елена Милова представила инициативы по привлечению и удержанию кадров, открытию музея Карамзина, ремонту сельских домов культуры и благоустройству территории.

Лидер проектной группы "Экономика", предприниматель Сергей Воронцов, представил инициативы по возобновлению добычи песка, созданию предприятия по розливу питьевой воды и строительству завода по переработке сельхозпродукции.

Проектная группа "Человек" представила 15 идей, сделав особый акцент на детском отдыхе и создании стационарного летнего оздоровительного лагеря. В числе других предложений – капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций и газификация тех из них, которые сейчас отапливаются углем.

Подводя итог экспертной работы, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов отметил уникальность ряда инициатив.

"Часть идей действительно уникальных, применимых только к этому округу: использование артезианской воды, потому что она здесь самого высокого качества, открытие карьера, очистка русла реки. Сегодняшняя сессия – это только начало большой работы. Предстоит систематизировать предложения участников, тщательно проработать с экспертами во всех областях, особенно в части финансового обеспечения. Все это в конечном итоге будет сведено в один большой документ и представлено губернатору Глебу Никитину", – сказал Алексей Антонов.

Ранее стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Московском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа. С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в АвтозаводскомЛенинском и Нижегородском районах.

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Теги:
Первомайский г.о. Стратегия развития
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