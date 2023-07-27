Компания "ТрилайнСистемс" освоила литьевое производство элементов волноводных систем

erid: Kra23XzXo

Крупнейший в стране производитель антенн спутниковой связи и комплектующих "ТрилайнСистемс" запустил в инновационное производство элементы волноводных систем. Как сообщают представители компании 3lsystems, конструирование осуществляется собственными инженерами.

Электромагнитные волны могут передаваться свободно, при помощи кабеля или через волноводы. Для подведения энергии к антенне нужны волноводные системы – отдельные конструктивные блоки, которые широко используются для передачи или преобразования электромагнитных волн и фильтрации сигнала.

"До недавнего времени облучатели для волноводных систем мы производили методом механической обработки. Это получалось дорого, долго, нетехнологично. К тому же в процессе сборки систем часто возникали ошибки, - рассказывает генеральный конструктор "ТрилайнСистемс" Павел Зубенко. – Все элементы системы - облучатели, фильтры, селекторы - кастомные, то есть изготавливаются под конкретную задачу. Чтобы сократить издержки и улучшить качество нашей продукции, мы решили изменить технологию изготовления отдельных элементов. Это касается, в том числе, облучателей для малых антенн, являющихся массовым продуктом".

При производстве массовых продуктов конструкторами и инженерами компании было решено отказаться от обработки. В итоге в сжатые сроки было освоено литье под давлением и запущено серийное производство продукции. В частности, это касается облучателей и поляризационных селекторов – дорогих элементов конструкции.

"После тестового запуска производственной линии и получения первой продукции проведенные испытания подтвердили качество наших элементов. Образцы соответствуют стандартам качества и полностью соответствуют требованиям для установки в наши антенны. Производство оказалось быстрее и дешевле, чем заказ элементов", - отмечает Павел Зубенко.

Для Российской Федерации это один из первых опытов по производству сложных элементов волноводных систем при помощи литья. Он будет полезен, в том числе, при обслуживании систем связи в части замены комплектующих изделий. Это особенно актуально для промышленных и других объектов на отдаленных территориях нашей страны. По словам руководителя проекта в дальнейшем планируется расширение линейки производимых элементов. Также в планах освоение производства более крупногабаритных изделий.

Реклама. ООО "ТрилайнСистемс". ИНН 7717789712 3lsystems.ru