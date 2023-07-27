Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев 14-20 августа

Фото: Штаб Общественной поддержки

На предстоящей неделе, с 14 по 20 августа, на площадке нижегородского Штаба общественной поддержки "Единой России" пройдут различные мастер-классы и интересные занятия. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

15 августа

14:00 - лекции "Смартфон не просто телефон"

15:00 - встреча с нутрициологом

16 августа

11:00 - мастер-класс по апсайклингу

13:00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге

14:00 - "Галерея музыки" - шумовой оркестр

15:00 - презентация картин Елены Лемель

17 августа

10:30 - лекция об эко-привычках

15:00 - цикл "Доктор говорит": остеопороз

15:00 - секреты популярных Reels

18 августа

13:00 - презентация комиксов "Наш герой – Виктор Цой"

15:00 - мастер-класс по изготовлению кукол

19 августа

12:00 – выставка кукол в парке Свердлова

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения", а также занятия по йоге.