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Общество

Высокая пожароопасность лесов установилась в Нижегородской области до 18 августа

14 августа 2023 12:39  [87] Общество

Высокая пожароопасность прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 15 по 18 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

За нарушение этих требований предусматривается административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар.

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 24 лесных пожара (1 на прошлой неделе), 23 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии во время грозы.

16 очагов возгорания были зафиксированы камерами видеонаблюдения, о 6 сообщили очевидцы, ещё 2 пожара были обнаружены с самолёта.

На сегодняшний день на всей территории Нижегородской области действует третий и четвёртый класс пожароопасности, а на текущей неделе ожидается солнечная и жаркая погода.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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