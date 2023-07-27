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Общество

Текущая неделя ещё порадует нижегородцев летним солнцем и 30-градусной жарой

14 августа 2023 12:23  [134] Общество

Фото: Светлана Шуга

В этом году август идёт по графику самого жаркого из всех летних месяцев: по подсчётам синоптиков, превышение среднемесячной температуры составляет 3,6°. Текущая неделя, несмотря на пасмурные выходные, порадует жителей Нижегородский области летним солнцем.

Погода начала недели будет ещё неустойчивой: в понедельник прогнозируются небольшие локальные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы и составит +19…+24°. Ветер 2-4 м/с, атмосферное давление чуть ниже нормы. Такая погода продержится до среды.

А вот с четверга инициатива перейдёт к антициклону, благодаря чему установится малооблачная, слабоветренная погода - и снова начнётся потепление: столбики термометров днём поднимутся до +25…+27°, что больше характерно для июля норма июля.

К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: днём в пятницу ожидается до +27…+30°.

Метеорологи отмечают, что вместе с жаркой погодой продолжается и купальный сезон: температура воды составляет +19…+22°.

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Теги:
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