Российские колледжи начнут готовить операторов беспилотников Общество

Российские колледжи и учебные центры начнут готовить операторов беспилотных авиасистем взлётной массой до 30 кг. Данное направление включено в список рабочих профессий, объявил на Московском урбанистическом форуме министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщает телеканал "360", министерство утвердило перечень, должностей и наименований служащих, программы обучения которым запустят в учреждениях среднего профессионального образования и центрах, в том числе на базе предприятий.

Всего в перечень внесены 5110 пунктов, из которых более 250 - новые востребованные профессии, включая операторов БАС.

Ранее сообщалось, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. БПЛА будут интегрированы в единое воздушное пространство страны.

В России сформирован национальный проект по развитию беспилотных авиасистем. Поскольку в Росавиации зарегистрировано более 100 тысяч дронов, для их обслуживания в текущем году потребуется порядка 100 тысяч официальных операторов.

В Нижегородской области на базе учебно-методического центра по ГОЧС им. Чуйкова прошли обучение первые специалисты в области БПЛА.