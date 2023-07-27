Российские колледжи начнут готовить операторов беспилотников

Российские колледжи и учебные центры начнут готовить операторов беспилотных авиасистем взлётной массой до 30 кг. Данное направление включено в список рабочих профессий, объявил на Московском урбанистическом форуме министр просвещения Сергей Кравцов.
Как сообщает телеканал "360", министерство утвердило перечень, должностей и наименований служащих, программы обучения которым запустят в учреждениях среднего профессионального образования и центрах, в том числе на базе предприятий.
Всего в перечень внесены 5110 пунктов, из которых более 250 - новые востребованные профессии, включая операторов БАС.
Ранее сообщалось, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. БПЛА будут интегрированы в единое воздушное пространство страны.
В России сформирован национальный проект по развитию беспилотных авиасистем. Поскольку в Росавиации зарегистрировано более 100 тысяч дронов, для их обслуживания в текущем году потребуется порядка 100 тысяч официальных операторов.
В Нижегородской области на базе учебно-методического центра по ГОЧС им. Чуйкова прошли обучение первые специалисты в области БПЛА.
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