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Общество

Новую УЗИ-систему установили в Пижемской городской больнице Тоншаевского района

22 августа 2023 15:32  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую УЗИ-систему установили в Пижемской городской больнице Тоншаевского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на закупку оборудования было выделено около 3,5 млн рублей.

Новый аппарат позволяет проводить разноплановые исследования как у взрослых пациентов, так и у детей. Система предназначена для абдоминальных изучений внутренних органов в акушерстве, гинекологии, урологии и нефрологии и других направлениях.

Как рассказал главный врач Тоншаевской ЦРБ Дмитрий Вахрушев, ранее в рамках нацпроекта в больницу поступили электрокардиограф, аппарат для суточного мониторинга ЭКГ и стоматологический комплекс.

Сейчас Тоншаевская ЦРБ обслуживает более 14 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что новый цифровой аппарат для рентгенографии поступил в участковую больницу поселка Вахтан.

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Теги:
Здравоохранение Тоншаевский район
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