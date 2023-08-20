Нижегородские школы вошли в топ-200 рейтинга по конкурентоспособности выпускников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские школы вошли в топ-200 рейтинга по конкурентоспособности выпускников, составленного агентством RAEX.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывалось количество выпускников школ, поступивших на 1 курс вузов из топ-50 рейтинга России в 2021 и 2022 годах.

От Нижегородской области в рейтинге представлены пять учреждений. Так, 97 место занял лицей № 15 им. академика Юлия Харитона из Сарова, набравший 0.4145 балла.

На 100 месте расположился лицей №100 Нижнего Новгорода с 0.4092 баллами.

156 место занял лицей №3 из Сарова (0.3562 балла), 164 место - гимназия №2 из Сарова (0.3513 балла), 165 место - лицей №36 Нижнего Новгорода (0.3502 балла).

С методикой исследования можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что два нижегородских университета попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России.