Территория для жизни Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Поговорка "В тесноте, да не в обиде" - уже не про нижегородцев. Сейчас, если поделить всю имеющуюся в области жилплощадь на численность населения, на семью из трёх человек приходится на одну комнату больше, чем это было пять лет назад. Это стало возможным благодаря высоким темпам строительства. Два года подряд отрасль бьёт установленные прежде рекорды. С 2018-го введено в эксплуатацию 7,5 миллиона квадратных метров жилья - это исторический максимум!

30 метров на каждого

Строительная отрасль региона вышла на такой уровень развития, когда количество уже отходит на второй план, а основное внимание уделяется качеству. В этом году в области приняты новые нормативы проектирования. Конкурентные преимущества получают те компании, которые не просто возводят дома, а подходят к развитию территории комплексно: расселяют ветхое жильё, прокладывают дороги, строят школы и детские сады, поликлиники и спортплощадки, благоустраивают парки и скверы.

- Системная работа позволила не только выделить необходимые ресурсы на решение главных проблем отрасли, но и дала возможность из года в год наращивать темпы ввода жилья, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин. - В итоге вышли на показатель в 30 метров на одного человека по обеспеченности жилплощадью.

Комплексный подход применяют не только при строительстве городских кварталов. Сельские территории обновляются по такому же принципу. Там тоже активно возводится жильё, по большей части это индивидуальные дома. В работе опираются на федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Благодаря ей в селе Ильино-Заборском Семёновского округа новоселье уже отметили десятки семей. В селе вырос целый микрорайон. По улицам проложены асфальтовые дороги, оборудована детская площадка, разбит сквер, установлены скамейки - всё, как в городе. Буквально на днях ключи от восьми домов вручили сотрудникам социальных учреждений Большого Болдина. До конца года там планируют завершить строительство ещё пяти домов. А всего в области в этом году реализуется 31 жилищный проект по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

- На два года раньше запланированного завершаем программу ликвидации аварийного фонда, - говорит глава региона. - В 2022-м перевыполнили изначально намеченные показатели на 40 процентов. Всего переселить в новые дома необходимо 12,8 тысячи человек. 12 тысяч из них уже живут в комфортных квартирах. В программе принял участие 41 округ Нижегородской области, шесть из них особенно ответственно подошли к её реализации.

Обманутые дольщики - в прошлом

Если не в этом году, то в следующем точно из лексикона нижегородцев исчезнет такое понятие, как "обманутый дольщик". Глеб Никитин, возглавив область, всерьёз включился в решение этой проблемы. В результате десятки домов-долгостроев сданы в эксплуатацию, люди переехали в долгожданные квартиры. В тех случаях, когда завершить работы на объекте не представлялось возможным, дольщики получили компенсацию вложенных средств.

- Пять лет назад в решении этого вопроса мы были в аутсайдерах в стране, - вспоминает Глеб Никитин. - К настоящему моменту удалось восстановить права 6,3 тысячи человек. Ещё в 2020-м в реестре проблемных домов значилось около 200 объектов. Сейчас их осталось всего девять. В следующем году этот реестр окончательно закроем.

Полная замена

В регионе не только строят новое жильё, но и поддерживают в порядке имеющееся. Активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. По итогам 2022 года благодаря ей благоустроено 5 тысяч объектов: перекрыты кровли, обновлены фасады, заменены оконные блоки. За сухими цифрами - около 500 тысяч нижегородцев, чьи дома стали лучше и комфортнее для жизни.

Программа капитального ремонта предполагает в том числе замену лифтов. Но область по поручению губернатора взяла эту работу на себя. Предстоит обновить около 2,5 тысячи кабин. На эти цели выделено 8 миллиардов рублей - средства, которые сэкономит фонд капремонта, а значит, дома ещё сотен тысяч нижегородцев скоро будут в порядке.

- Работы по замене 300 лифтов уже завершены, - отметил Глеб Никитин. - Устанавливаем не только кабины, но и ремонтируем подъезды, то есть проводим комплексное обновление. В следующем году намеченные планы выполним полностью. Если бы действовали в общепринятом порядке, работы растянулись бы на восемь-десять лет.

Каждый год - в победителях!

На днях в Первомайске торжественно открыли сквер. Он появился на месте пустыря. Облагородить территорию предложили сами жители, местная власть их поддержала, и идея получила финансирование в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда". В Первомайске благодаря нацпроекту уже преобразилось пять территорий, а в целом по области - 529.

Несколько лет назад в стране объявили конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Нижегородская область сразу же стала его активной участницей. Не было ни одного года, чтобы нижегородские проекты не входили в число победителей. Благодаря грантам, полученным в рамках конкурса на благоустройство, уже реализовано более 30 идей. В этом году высокую оценку получили проекты Дзержинска и Павлова.

Два года назад Нижний Новгород отметил 800-летие. Город с многовековой историей, богатым наследим, в том числе архитектурным, молодел на глазах. Другое прочтение получил парк "Швейцария", столь любимый нижегородцами, новый облик придали Стрелке, значительно преобразилась территория кремля… Юбилей прошёл, а благоустройство города продолжается, особенно это касается исторических кварталов.

- Сейчас Нижний Новгород - один из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, - отметил президент Владимир Путин в ходе празднования 800-летия города. - Он завораживает, очаровывает своей красотой. Нижний Новгород уютный и в то же время динамично развивающийся. Он и впредь будет преображаться, уверенно двигаясь вперёд.

Фото: Кирилл Мартынов, Александр Воложанин