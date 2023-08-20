Возвращение лампы Эдисона: почему архаичная технология вновь в тренде

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В начале XXI века изобретателей называют инноваторами и они в почете. Термин "инновация" в российских СМИ вызывает вопросы, так как Россия не имеет отношения к этому термину.

Томас Эдисон - американский изобретатель, основатель General Electric, автор слова "алло". Изобретения не живут вечно, и автор забывается вместе с упадком технологий.

Но сейчас наблюдается возрождение интереса к старым технологиям, в частности к лампам накаливания, которые изобрел Томас Эдисон в 1879 году. Лампа Эдисона, которую многие считают архаичной и с отвратительными техническими характеристиками, вновь набирает популярность.

Причины возрождения популярности

Казалось бы, в век светодиодов и энергосберегающих ламп, лампочке накаливания давно пора на свалку истории. Но в последние годы наблюдается неожиданный ренессанс интереса к моделям, изобретенным Томасом Эдисоном в конце 19 века. Любители теплого света часто решают купить лампы Эдисона, поскольку они излучают приятный желтоватый свет и создают уютную атмосферу. Чем же привлекает современных потребителей старая добрая лампа накаливания?

Ностальгия и винтаж. Ассоциируются с прошлым, вызывают чувство ностальгии. Их охотно используют в интерьере как винтажные элементы.

Универсальность. Несмотря на кажущуюся старомодность, они отлично подходят для любой обстановки - как классической, так и современной.

Теплый свет. В отличие от люминесцентных и светодиодных, лампа накаливания излучает теплый желтоватый свет, который создает уют и не напрягает глаза.

Доступность. Они значительно дешевле современных энергосберегающих ламп.

Как использовать в интерьере

Хотя ассортимент ламп Эдисона ограничен, а выбор оригинальных светильников невелик, эти лампы можно использовать креативно:

в классических торшерах, бра, настольных лампах;

вместо люминесцентных в современных светильниках;

в авторских светильниках в сочетании с декоративными элементами;

с абажурами от других светильников для создания оригинальных композиций;

в декоративных гирляндах.

Для использования в классических светильниках оптимально подойдут лампы Эдисона Е27, которые можно найти в широком ассортименте.

Таким образом, несмотря на кажущуюся архаичность, лампы Эдисона вновь обретают популярность благодаря своим эстетическим качествам и теплому свету. При должном воображении их можно использовать для создания стильного и уютного освещения в любом интерьере.

Фото с сайта ООО "Первая Электротехника". bironirus.ru

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