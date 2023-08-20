Лучшие санатории сердечно-сосудистого профиля на КМВ

erid: Kra23fQ3L

Мягкий климат Кавминвод, множество терренкуров с небольшим перепадом высот и разным уровнем сложности сделали эти курорты идеальным местом для лечения сердечно-сосудистой системы. Больше всего профильных здравниц в Кисловодске, поскольку именно Кисловодский парк считается наиболее полезным для сердечников. Сюда приезжают как на реабилитационное лечение, так и для профилактики осложнений.

Для лечения сердечно-сосудистой системы требуется не только климат, но и соответствующая медицинская база. Поэтому в список лучших санаториев КМВ по лечению сердечно-сосудистых заболеваний входят не только здравницы Кисловодска.

Единственный санаторий КМВ с собственным консультативно-диагностическим кардиоцентром находится в Железноводске. Здесь можно пройти полную диагностику сердечно-сосудистой системы. На основе результатов обследований опытные врачи подберут наиболее эффективное лечение.

Диагностическое отделение центра позволяет проводить:

Эхокардиографию с ЦДК и доплерографией

Суточное ЭКГ-мониторирование по Холтеру

Суточное мониторирование давления

Цветное дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов, артерий и вен конечностей

Реоэнцефалографию (РЭГ)

Реовазографию (РВГ) и др.

На основе проведенного обследования врач поставит окончательный диагноз, при необходимости назначит или скорректирует медикаментозное лечение. Диетотерапия, бальнеолечение, пелоидотерапия, физиотерапия всегда подбираются индивидуально.

Важную роль играют рекомендации кардиолога и других специалистов относительно образа жизни. Психотерапевт научит справляться со стрессом, поможет отказаться от вредных привычек. Диетолог подберет рациональное питание, которого желательно придерживаться постоянно. Инструктор ЛФК разработает комплекс упражнений для нормализации веса, тренировки дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В санатории «Виктория» особый подход к лечению пациентов. Врачи работают в команде, лечение назначается с учетом сопутствующих заболеваний и осложнений. Здравница находится рядом с Кисловодским парком, который считается лучшим на КМВ для лечения сердечно-сосудистых патологий. В Кисловодск приезжают спортсмены из разных уголков страны, чтобы тренировать сердечную мышцу, повысить выносливость и улучшить свои показатели.

Кроме ЭКГ в диагностических целях в «Виктории» проводятся эхокардиография, кардиоритмограмма, УЗИ сердца, велоэргометрия, холтеровское мониторирование. Лабораторные исследования также проводятся непосредственно в санатории.

В лечебную программу обязательно входят ванны и души. Разновидность процедур подбираются с учетом противопоказаний, что особенно важно при заболеваниях сердца и сосудов.

Также врач может назначить:

Лечебное плавание

Массаж

ЛФК

Лазеротерапию

Электросвечение

Психологическую реабилитацию

Кисловодский санаторий «Виктория» — единственный на КМВ с собственным развлекательным центром. Здравница станет отличным решением для тех, кто едет не только на лечение, но и на отдых.

Лечебная база кисловодского 5-звездочного санатория «Главные Нарзанные ванны» оснащена самым современным оборудованием. В том числе проводится диагностика ишемической болезни сердца с помощью велоэргометрии. Исследование позволяет установить степень нарушений, физической выносливости и эффективности проведенного лечения.

Центральное место в лечении занимает бальнеотерапия. В ванном отделении можно пройти курс различных лечебных ванн, в том числе уникальных. Например, «Biolong» Meteo предполагает добавление в воду антиоксиданта «Митофена». Препарат повышает стрессоустойчивость и очищает сосуды.

Как выбрать санаторий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний?

Патологии сердечно-сосудистой системы являются основным профилем лечения многих санаториев КМВ. Мягкий климат и горная местность с небольшими перепадами высот создают оптимальные условия при данных заболеваниях. К тому же улучшить состояние помогают соблюдение режима дня, сбалансированное питание, контроль физических и психологических нагрузок.

Состав лечебных программ в разных здравницах может различаться. Это зависит от диагностической и лечебной базы, наличия детского и взрослого кардиолога в штате.

В здравницах разный уровень комфорта: можно выбрать как люксовый санаторий на уровне 5-звездочной гостиницы, так и более скромный в плане размещения и с хорошей медицинской базой. Поэтому каждый может подобрать оптимальную по цене и уровню комфорта здравницу.

На Кавминводах более 140 санаториев и пансионатов. Выбрать из них наиболее подходящий с сердечно-сосудистым профилем помогут менеджеры бронирования путевок.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Фото с сайта Драч Александр Владимирович. kurort26.ru

Реклама. ИП Драч Александр Владимирович. kurort26.ru