Тираж бюллетеней в 2,4 миллиона экземпляров для выборов губернатора Нижегородской области поступил в избирком Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Тираж бюллетеней в 2,4 млн экземпляров выпущен для выборов губернатора Нижегородской области и передан в Избирательную комиссию Нижегородской области.

Как рассказали в избиркоме региона, всего к выборам подготовили 2 410 000 избирательных бюллетеней, из них 760 000 предназначены для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

КОИБы будут установлены на 370 избирательных участках городских округов Нижний Новгород, Бор, Дзержинск.

Зампредседателя избиркома Нижегородской области Анна Красильникова отметила, что на каждом документе имеется разъяснение по порядку заполнения. Каждый бюллетень в целях защиты от подделки имеет специальную зеленую сетку на лицевой стороне.

Выпущенный тираж бюллетеней уже передан в территориальные избирательные комиссии области через организацию, осуществляющую услуги специальной связи по доставке избирательных бюллетеней - Управление специальной связи по Нижегородской области.

Ранее стало известно, что тестирование дистанционного электронного голосования пройдет в Нижегородской области 30-31 августа.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.

Нижегородцы могут принять участие в организации видеонаблюдения на выборах.