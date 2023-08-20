Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2023 18:24  [116] Проезжую часть расширили на перекрёстке пр. Ленина - ул. Октябрьской Революции
10 сентября 2023 17:33  [124] Евгений Люлин: "Время ставит перед Дзержинском новые задачи"
10 сентября 2023 17:10  [137] Участник СВО: "Я сам выбираю, как жить в своей стране, не зря же я её защищаю"
10 сентября 2023 16:55  [219] 101-летний ветеран ВОВ проголосовал на избирательном участке в Нижнем Новгороде
10 сентября 2023 16:41  [119] Евгений Лебедев: "Голосуя за того или иного кандидата, вы голосуете за своё будущее!"
10 сентября 2023 16:19  [151] Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 45%
10 сентября 2023 16:02  [137] Елена Ленина: "Мы не отметили на избирательных участках никаких нарушений"
10 сентября 2023 15:05  [136] Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев 12-15 сентября
10 сентября 2023 14:02  [183] Явка нижегородцев на избирательные участки на 12:00 10 сентября составила 39,44%
10 сентября 2023 13:02  [190] Вадим Булавинов принял участие в голосовании на выборах через сервис ДЭГ
Общество

Проезжую часть расширили на перекрёстке пр. Ленина - ул. Октябрьской Революции

10 сентября 2023 18:24  [116] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде на подъезде к перекрёстку проспекта Ленина и улицы Октябрьской Революции расширили проезжую часть и добавили ещё одну полосу, предназначенную для поворота налево на улицу Октябрьской Революции. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что данный участок считается загруженным, поэтому здесь дополнительно установлены 22 новых светофора с отсчётом времени, которые будут включены в интеллектуальную транспортную систему. Также на участке обновлено около 30 дорожных знаков, включая знак "Движение по полосам".

Специалисты городского департамента транспорта прогнозируют увеличение пропускной способности перекрёстка и сокращение автомобильных заторов на проспекте Ленина в пиковые часы.

"Работу по оптимизации транспортных развязок продолжаем", - подчеркнул мэр.

Недавно изменена организация движения на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя. Теперь при подъезде с проспекта Ленина к перекрёстку по трём полосам автомобилистам не придётся пропускать автомобили, двигающиеся в сторону Московского шоссе.

Напомним также, что площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. В связи с перекрытиями был изменён режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Дороги Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph