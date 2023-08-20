Проезжую часть расширили на перекрёстке пр. Ленина - ул. Октябрьской Революции

Фото:
В Нижнем Новгороде на подъезде к перекрёстку проспекта Ленина и улицы Октябрьской Революции расширили проезжую часть и добавили ещё одну полосу, предназначенную для поворота налево на улицу Октябрьской Революции. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Юрий Шалабаев.
Он отметил, что данный участок считается загруженным, поэтому здесь дополнительно установлены 22 новых светофора с отсчётом времени, которые будут включены в интеллектуальную транспортную систему. Также на участке обновлено около 30 дорожных знаков, включая знак "Движение по полосам".
Специалисты городского департамента транспорта прогнозируют увеличение пропускной способности перекрёстка и сокращение автомобильных заторов на проспекте Ленина в пиковые часы.
"Работу по оптимизации транспортных развязок продолжаем", - подчеркнул мэр.
Недавно изменена организация движения на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя. Теперь при подъезде с проспекта Ленина к перекрёстку по трём полосам автомобилистам не придётся пропускать автомобили, двигающиеся в сторону Московского шоссе.
Напомним также, что площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. В связи с перекрытиями был изменён режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+