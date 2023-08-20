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Общество

Военные контракты за последние полгода заключили 270 тысяч человек

13 сентября 2023 15:34  [122] Общество

За последние 6-7 месяцев контракт о службе в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях подписали уже 270 тысяч человек. Об этом во время пленарного заседания на ВЭФ-2023 заявил президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Он также напомнил, что в ходе проведения частичной мобилизации в стране призваны 300 тысяч человек.

Глава государства заявил, что ежедневно число желающих подписать контракт с ВС РФ увеличивается на 1-1,5 тысячи человек. Причём российские мужчины заключают контракты сознательно и добровольно, понимая, что отправятся в зону СВО.

Напомним, за первое полугодие 2023-го количество принятых заявок от добровольцев, которые изъявили намерение пойти на контрактную службу в Вооруженные силы России, составляло более 185 тысяч.

Напомним, желающим заключить контракт с Минобороны РФ на военную службу необходимо позвонить по номеру Центра набора добровольцев: +7 800 10 17 017. В центре подробно расскажут о формируемых подразделениях в Нижегородской области, предоставляемой амуниции, а также ответят на все вопросы о службе по контракту.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, погашение процентов по кредитам, а также бесплатное горячее питание для детей в школах и стипендии.

Недавно в Нижегородской области утвердили  единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО. Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам,

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Теги:
Военные СВО
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