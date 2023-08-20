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Межкомнатные и входные двери от фабрики "Эстет"

15 сентября 2023 10:37  [88]

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Фабрика Estet - один из ведущих производителей межкомнатных и входных дверей в России. Они продают двери межкомнатные и входные. На сайте представлены двери межкомнатные и входные из качественных материалов и с разным дизайном. Выбрав металлические двери от разных производителей по каталогу, можно заказать доставку с установкой. Сотрудник интернет-магазина поможет подобрать фурнитуру и выбрать нужную модель. Также подскажет какое полотно в дверях лучше. Они предлагают заказать для дверей аксессуары, которые подойдут под интерьер. Цены на товар разные. Заказы оформляются быстро. Фурнитура также входит в уже созданный ассортимент для покупок. Она в разных стилях и подходит для любых стальных дверей. Купить в магазине двери можно с монтажом.

Предлагаемые модели:

  • Межкомнатные двери - классические распашные, скрытые, раздвижные системы. Большой выбор материалов, отделок и цветов.
  • Входные двери - для квартир, коттеджей, офисов. Есть противопожарные и бронированные модели.
  • Раздвижные перегородки - практичное решение для небольших комнат.
  • Складные двери - разные типы складывания для малого пространства.

Преимущества заказа на фабрике Estet:

  • Изготовление под заказ любых размеров.
  • Высокое качество из разных материалов.
  • Большой выбор декора, отделок, покрытий.
  • Гарантия на изделие до 10 лет.
  • Доставка и профессиональный монтаж.
  • Выгодные цены напрямую от производителя.

На сайте можно подобрать нужную модель, сделать заказ онлайн или вызвать замерщика. Фабрика - надежный поставщик для ремонта и дизайна интерьеров.

Для изготовления межкомнатных и входных дверей на фабрике Estet доступны следующие основные материалы:

  • Массив дерева - сосна, дуб, ясень, бук и другие породы. Используется для натурального дизайна.
  • Шпон - древесный шпон различной толщины, покрытый меламином. Хороший вариант для универсальных дверей.
  • МДФ - средней плотности волокнистая доска. Применяется для недорогих моделей.
  • Стекло - прозрачное или матовое, может быть во весь рост двери или в виде вставок.
  • Металл - для противопожарных дверей и некоторых декоративных элементов. В основном алюминий.
  • ПВХ - для влагостойких дверей в ванные комнаты и на улицу.
  • ДСП - средней плотности древесно-стружечная плита. Используется в промышленном стиле.

Также есть возможность комбинировать несколько материалов, например стекло с деревом. Большой выбор позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.

Вот некоторые преимущества покупки межкомнатных и входных дверей напрямую в интернет-магазине фабрики Estet:

  • Изготовление под ключ. Готовое изделие, не нужно искать разные комплектующие.
  • Качественная фурнитура от проверенных производителей. Это гарантирует долговечность и надежность дверей.
  • Огромный выбор декоративных панелей - целых 70 вариантов. Удобно Таким образом, в магазине клиент получает комплексное решение по выгодной цене от надежного производителя.

Реклама. ООО «Группа компаний «Эстет». estetdveri.ru

Фото предоставлено «Группа компаний «Эстет». estetdveri.ru

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