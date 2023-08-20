Межкомнатные и входные двери от фабрики "Эстет"

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Фабрика Estet - один из ведущих производителей межкомнатных и входных дверей в России. Они продают двери межкомнатные и входные. На сайте представлены двери межкомнатные и входные из качественных материалов и с разным дизайном. Выбрав металлические двери от разных производителей по каталогу, можно заказать доставку с установкой. Сотрудник интернет-магазина поможет подобрать фурнитуру и выбрать нужную модель. Также подскажет какое полотно в дверях лучше. Они предлагают заказать для дверей аксессуары, которые подойдут под интерьер. Цены на товар разные. Заказы оформляются быстро. Фурнитура также входит в уже созданный ассортимент для покупок. Она в разных стилях и подходит для любых стальных дверей. Купить в магазине двери можно с монтажом.

Предлагаемые модели:

Межкомнатные двери - классические распашные, скрытые, раздвижные системы. Большой выбор материалов, отделок и цветов.

Входные двери - для квартир, коттеджей, офисов. Есть противопожарные и бронированные модели.

Раздвижные перегородки - практичное решение для небольших комнат.

Складные двери - разные типы складывания для малого пространства.

Преимущества заказа на фабрике Estet:

Изготовление под заказ любых размеров.

Высокое качество из разных материалов.

Большой выбор декора, отделок, покрытий.

Гарантия на изделие до 10 лет.

Доставка и профессиональный монтаж.

Выгодные цены напрямую от производителя.

На сайте можно подобрать нужную модель, сделать заказ онлайн или вызвать замерщика. Фабрика - надежный поставщик для ремонта и дизайна интерьеров.

Для изготовления межкомнатных и входных дверей на фабрике Estet доступны следующие основные материалы:

Массив дерева - сосна, дуб, ясень, бук и другие породы. Используется для натурального дизайна.

Шпон - древесный шпон различной толщины, покрытый меламином. Хороший вариант для универсальных дверей.

МДФ - средней плотности волокнистая доска. Применяется для недорогих моделей.

Стекло - прозрачное или матовое, может быть во весь рост двери или в виде вставок.

Металл - для противопожарных дверей и некоторых декоративных элементов. В основном алюминий.

ПВХ - для влагостойких дверей в ванные комнаты и на улицу.

ДСП - средней плотности древесно-стружечная плита. Используется в промышленном стиле.

Также есть возможность комбинировать несколько материалов, например стекло с деревом. Большой выбор позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.

Вот некоторые преимущества покупки межкомнатных и входных дверей напрямую в интернет-магазине фабрики Estet:

Изготовление под ключ. Готовое изделие, не нужно искать разные комплектующие.

Качественная фурнитура от проверенных производителей. Это гарантирует долговечность и надежность дверей.

Огромный выбор декоративных панелей - целых 70 вариантов. Удобно Таким образом, в магазине клиент получает комплексное решение по выгодной цене от надежного производителя.

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Фото предоставлено «Группа компаний «Эстет». estetdveri.ru