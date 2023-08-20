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Общество

Группа нижегородцев отправилась на подготовку к участию в СВО

18 сентября 2023 10:34  [110] Общество

Фото: Олег Булыгин

Группа нижегородцев отправилась на подготовку к участию в СВО после заключения контрактов. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Контрактник из Сосновского района признается, что для принятия решения ему понадобился всего один день.

"Это непросто, но я понимаю, что все очень серьезно. Я буду воевать за свою Родину, за свою Россию", - сказал он.

Еще один доброволец – из Арзамаса, сотрудник оборонного предприятия. Невзирая на бронь, мужчина принял решение отправиться на СВО. Говорит, что поддержка близких и родного завода придает силы и уверенность.

"На предприятии к моему решению отнеслись положительно. Быстро оформили все документы. Гарантировали, что рабочее место останется за мной", - рассказал мужчина. Военнослужащий добавил, что важную роль в решении сыграли деды-ветераны: «У меня в Великую Отечественную оба деда воевали, и я должен быть их достоин".

У другого нижегородца – 46-летнего водителя – есть опыт срочной военной службы. Мужчина состоял в рядах Кремлевского полка. Он признался, что сегодня на карту поставлена сама суть русского мира, и оставаться в стороне невозможно.

"Патриотизм должен быть в сердце. Я не знаю, как это объяснить. Это нужно чувствовать. А победа будет за нами!" – уверен военнослужащий.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО.

Сейчас в Нижегородской области создают новые именные подразделения для участия в СВО. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровский", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, погашение процентов по кредитам, а также бесплатное горячее питание для детей в школах и стипендии.

Недавно в Нижегородской области утвердили  единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО. Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам,

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Теги:
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