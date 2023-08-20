Врач престижной клиники в Нижнем Новгороде ушел добровольцем в зону СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Врач престижной клиники в Нижнем Новгороде ушел добровольцем в зону СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Как рассказал 37-летний нижегородец, у него есть высокая зарплата, родные и близкие, но последние сомнения по поводу необходимости принять участие в СВО развеял звонок в военкомат. На вопрос, нужны ли врачи, ему ответили: "Очень нужны!".

Доброволец уже заключил контракт и прошел медкомиссию, все это заняло всего пару дней. Далее он пройдет инструктаж и отправится в зону боевых действий.

"Понятно, что человек нервничает в такой ситуации. Но Россия для меня важнее. Надо любым способом восстановить как можно больше солдат, дать им возможность дальше жить и служить Родине. Поэтому другого выхода я не вижу, отношусь к этому так", - поделился нижегородский врач.

По словам нижегородца, сейчас у каждого есть шанс подняться выше материальных ценностей, обрести что-то по-настоящему человеческое и отдать эту энергию людям.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО.

Сейчас в Нижегородской области создают новые именные подразделения для участия в СВО. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровский", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, погашение процентов по кредитам, а также бесплатное горячее питание для детей в школах и стипендии.

Недавно в Нижегородской области утвердили единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО. Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам,