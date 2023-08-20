Африканскую чуму свиней вновь выявили в Воскресенском районе Общество

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Африканскую чуму свиней вновь выявили в Воскресенском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, африканскую чуму свиней выявили 19 сентября в биоматериале из туши дикого кабана, добытого на территории ООО "Нагорное городское общество охотников и рыболовов". Это уже пятый случай АЧС в Воскресенском районе.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС и предотвращения распространения возбудителя особо опасного заболевания животных. Они должны завершиться до 22 сентября .

Напомним, на территории Воскресенского района района действует карантин по африканской чуме свиней. Здесь 10 июля вирус выявили в туше дикого кабана, а 13 июля заболевание зафиксировали у свиньи, доставленной из подсобного хозяйства.

Третий случай заражения АЧС в Воскресенском районе был зарегистрирован 19 июля. Заболевание выявили в материале, доставленного от трех туш диких кабанов. Четвертый случай был выявлен 24 августа.

В связи с распространением АЧС было принято решение об изъятии домашний свиней в деревнях Бараниха, Звягино, Лалакино, Борисовка и Урубково Воскресенского района. Владельцам животных будет выплачена компенсация.

Также напомним, что в конце мая АЧС обнаружили в Шарангском районе. В конце июля вирус выявили у домашней свиньи в Семеновском районе.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. В связи с этим следует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.

Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.