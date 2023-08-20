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Общество

Разрешение на строительство "Дома Башкирова" выдали в Нижнем Новгороде

22 сентября 2023 11:06  [104] Общество

Фото: пресс-служба GloraX

Разрешение на строительство "Дома Башкирова" на улице Черниговской выдали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера GloraX.

Согласно информации, проект реконструкции главного корпуса мельницы Башкировых уже получил положительное заключение госэкспертизы. Он был разработан бюро "АС-студия".

В восьмиэтажном объекте культурного наследия федерального значения будет обустроен клубный дом на 57 квартир. Также на первом этаже здания появятся ресторан, клуб резидентов и общественные помещения. 

Во дворе дома благоустроят игровую зону для детей, перголу с зонами отдыха, будет проведено озеленение.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В марте был представлен проект редевелопмента набережной, а реновация улицы Черниговской стартовала в июле.

Ранее сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в Куйбышевской водокачке.

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Теги:
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