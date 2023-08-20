Разрешение на строительство "Дома Башкирова" выдали в Нижнем Новгороде

Фото:
Разрешение на строительство "Дома Башкирова" на улице Черниговской выдали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера GloraX.
Согласно информации, проект реконструкции главного корпуса мельницы Башкировых уже получил положительное заключение госэкспертизы. Он был разработан бюро "АС-студия".
В восьмиэтажном объекте культурного наследия федерального значения будет обустроен клубный дом на 57 квартир. Также на первом этаже здания появятся ресторан, клуб резидентов и общественные помещения.
Во дворе дома благоустроят игровую зону для детей, перголу с зонами отдыха, будет проведено озеленение.
Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".
В марте был представлен проект редевелопмента набережной, а реновация улицы Черниговской стартовала в июле.
Ранее сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в Куйбышевской водокачке.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+