Обзор популярных моделей СХД HPE 3par StoreServ

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Дата-центры ежедневно обеспечивают доступ миллионам пользователям к сайтам и приложениям. Поэтому IT персонал выбирает для них отказоустойчивое и высокопроизводительное серверное оборудование. Эксперты рекомендуют обратить внимание на модели промышленных устройств HPE 3par StoreServ.

Эти модели от популярного производителя Hewlett Packard известны, благодаря надежности и качеству комплектующих установленных внутри. Сегодня будут рассмотрены технические характеристики и функции двух производительных систем хранения данных серий 7400 и 8400.

HPE 3par 7400

СХД HPE 3par 7400 произведены для увеличения плотности виртуальных машин в 3 раза. Их используют для файловых хранилищ с возможностью расширения.

Производитель оснастил оборудование следующими функциями:

создания уровней в авторежиме;

масштабирования до 4 узлов без остановки работы;

быстрого запуска системы Rapid Provisioning, Smart Start.

Производитель HP дал системам хранения данных серии 7400:

32 Гб кэш-памяти на каждый контроллер (их всего 4);

600 Тб номинальной емкости пространства под хранение данных;

форм-фактор 2U в базовой комплектации;

8 полок для накопителей. В серверах можно разместить до 480 SSD дисков;

RAID 1, RAID 5, RAID 6 для защиты информации;

4 порта по 8 Гб/с Fibre Channel.

В комплекте идут дополнительные блоки питания и кулера. СХД 7400 устанавливают в хорошо вентилируемые серверные комнаты. На них разворачивают виртуальные машины, сайты и игровые приложения. Сервера этой серии от HP подходят для создания ЦОД, облачных хранилищ.

HPE 3par 8400

Модель системы хранения данных HPE 3par 8400 имеет повышенный уровень безопасности. Производитель обеспечил аппарат функциями зеркалирования, резервного копирования, удаленной репликации. HP дополнил модель функцией QOS для улучшения качества сетевого обслуживания, увеличения пропускной способности.

Технические параметры модели 8400:

число узлов в комплекте – 2 или 4;

RAID – 0, 1, 5, 6;

общее число накопителей – 576;

максимальная емкость – 2400 Тб;

кэш-память – 64 Гб на 1 узел;

число процессоров в одном устройстве – 1 – 2.

Эта модификация подходит для разворачивания на ней ЦОД, облачных хранилищ. Устанавливают СХД в медицинские центры, финансовые организации, государственные учреждения областного значения, где необходимо хранить большое количество информации.

Стоимость и масштабирование СХД

Цена СХД HPE 3par 7400 и 8400 зависит от комплектации и варьируется от 80 000 до 2 000 000 рублей. Обе модели можно масштабировать бесконечно. IT персонал сможет расширить оборудование до 4 узлов без остановки рабочей системы.

Функции горячей замены накопителей сделали возможным быструю замену накопителей, вышедших из строя. После сбоев и неполадок действует функция восстановления.

Вывод

Серии СХД 7400 и 8400 имеют преимущества в отказоустойчивости и надежности при сравнении с другими моделями. Возможность горячей замены, масштабирования без остановки системы сделали эти два сервера популярными среди компаний, которые желают в будущем увеличить мощности. Их отличает высокая скорость обработки информации и отзыва на запросы клиентов.

Неиспользуемое пространство возвращается в работу, благодаря технологии Zero Detection. Эта функция позволяет машине обрабатывать большие куски информации без переполнения кэш-памяти.

Унификация интерфейса создает гибкость всей конфигурации. Поэтому компании смогут быстро перестроиться под новые задачи и нагрузки. При этом они не потеряют мгновенной реакции на текущие требования рынка.

По материалам сайта dorfa.ru

Фото с сайта "ДОРФА".dorfa.ru

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