Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж

В Нижнем Новгороде 3 июля стартовал юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+).
Церемония открытия по традиции прошла в театре драмы имени Горького, где по красной дорожке прошли известные актеры, режиссеры и другие представители киноиндустрии.
Среди гостей — Никита Тарасов, Елена Подкаминская, Роман Евдокимов, Лянка Грыу, Иван Трушин, Александра Ревенко, Анжелика Каширина, Тимур Родригез, Катя Кабак, Дарья Мельникова, Клим Шипенко и другие.
Фестиваль продлится до 10 июля. В конкурсную программу включили 18 фильмов — полнометражные, короткометражные игровые и документальные проекты.
Фото: Александр Воложанин
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+