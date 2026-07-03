Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 3 июля стартовал юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+).

Церемония открытия по традиции прошла в театре драмы имени Горького, где по красной дорожке прошли известные актеры, режиссеры и другие представители киноиндустрии.

Среди гостей — Никита Тарасов, Елена Подкаминская, Роман Евдокимов, Лянка Грыу, Иван Трушин, Александра Ревенко, Анжелика Каширина, Тимур Родригез, Катя Кабак, Дарья Мельникова, Клим Шипенко и другие.

Фестиваль продлится до 10 июля. В конкурсную программу включили 18 фильмов — полнометражные, короткометражные игровые и документальные проекты.



Фото: Александр Воложанин