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Красная дорожка кинофестиваля «Горький fest — 2026» прошла в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж

04 июля 2026 10:22 Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 3 июля стартовал юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+).

Церемония открытия по традиции прошла в театре драмы имени Горького, где по красной дорожке прошли известные актеры, режиссеры и другие представители киноиндустрии.

Среди гостей — Никита Тарасов, Елена Подкаминская, Роман Евдокимов, Лянка Грыу, Иван Трушин, Александра Ревенко, Анжелика Каширина, Тимур Родригез, Катя Кабак, Дарья Мельникова, Клим Шипенко и другие.

Фестиваль продлится до 10 июля. В конкурсную программу включили 18 фильмов — полнометражные, короткометражные игровые и документальные проекты.

Фото: Александр Воложанин

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«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»
«Горький fest — 2026»

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Теги:
Горький fest знаменитости Фестиваль
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Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
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