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Общество

Загранпаспорта могут стать документом для получения госуслуг

26 сентября 2023 17:40  [88] Общество

Фото: https://vk.com/gosuslugi

Российские власти проработают возможность использования загранпаспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Всесторонне проработают вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — цитирует слова Медведева телеканал "360".

Ранее россиянам предоставили возможность в определённых случаях использовать мобильное приложение "Госуслуги" вместо бумажных паспортов. Перечень ситуаций, в которых будет разрешено использовать приложение, определит правительство РФ.

Напомним, что нижегородцы могут зарегистрироваться в Единой биометрической системе на портале "Госуслуги" для использования биометрии вместо паролей.

Также ранее сообщалось, что можно отказаться от хранения данных в ЕБС.

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Теги:
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