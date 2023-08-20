Загранпаспорта могут стать документом для получения госуслуг

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Российские власти проработают возможность использования загранпаспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Всесторонне проработают вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — цитирует слова Медведева телеканал "360".
Ранее россиянам предоставили возможность в определённых случаях использовать мобильное приложение "Госуслуги" вместо бумажных паспортов. Перечень ситуаций, в которых будет разрешено использовать приложение, определит правительство РФ.Напомним, что нижегородцы могут зарегистрироваться в Единой биометрической системе на портале "Госуслуги" для использования биометрии вместо паролей.
Также ранее сообщалось, что можно отказаться от хранения данных в ЕБС.
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