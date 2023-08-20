Все для маркировки: аппликатор этикеток, принтер

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Компания МАСТ-ПРОМ предлагает широкий ассортимент оборудования для маркировки, включая аппликатор этикеток и принтер-аппликаторы. Процесс может быть ручной, полуавтоматический или автоматический. Самоклеящийся рисунок создает этикетировщик. Полуавтоматический принтер имеет большую скорость. После нанесения, наклейка крепится качественно. Устройство имеет отделение для разных этикеток. Пистолет делает печать на любой модели. Подложка прочная.

Преимущества компании:

Официальный интегратор Честного знака: компания является официальным интегратором Центра Разработки Программно-Технических средств (ЦРПТ), что подтверждает ее высокий статус и надежность в области маркировки.

Большой опыт: выполнила уже более сотни крупных проектов по всей стране, что говорит о ее экспертизе в области маркировки и доверии со стороны клиентов.

Разработка собственного программного обеспечения и оборудования: является разработчиком собственного программного обеспечения под названием DataMatrixControl, которое предоставляет контроль и оптимизацию производства. Кроме того, она также производит промышленные компьютеры, станции печати, смотчики, устройства отбраковки и другое оборудование для маркировки.

Все эти факторы делают компанию привлекательным партнером для тех, кто ищет надежное и инновационное оборудование для маркировки промышленной продукции.

Маркировочное оборудование

Компания предлагает обширный выбор оборудования и комплексных решений для процесса - маркировка промышленной продукции. Одним из основных предлагаемых продуктов являются аппликаторы этикеток и принтер-аппликаторы. Они предназначены для нанесения этикеток на различные поверхности и обеспечивают высокую точность и надежность процесса маркировки.

Оборудование для промышленной маркировки - специализированное техническое оборудование, предназначенное для нанесения различных видов маркировки на промышленные изделия, упаковку или другие поверхности.

Оборудование для промышленной маркировки может включать в себя разнообразные устройства, такие как:

Принтеры и принтер-аппликаторы: устройства предназначены для нанесения текстовой информации, штрихкодов, графических символов и других маркировочных элементов на поверхности продукции или упаковки.

Аппликаторы этикеток: устройства автоматически прикрепляют такую эмблему - этикетка на изделия или такую тару, как упаковка.

Лазерные маркировочные системы: используют лазерный луч для нанесения надежной и долговечной маркировки на различные материалы, включая металл, пластик, стекло и т.д.

Термотрансферные принтеры: устройства применяются для маркировки с помощью термотрансферной печати, при которой термоусадочная лента передает изображение на поверхность продукции.

Маркировочные станки: автоматизированные системы, которые обеспечивают высокую производительность и точность маркировки на промышленных производственных линиях.

Оборудование для промышленной маркировки обеспечивает эффективность, точность и стабильность процесса маркировки.

Контакты:

https://prom-mact.ru

+7-4994-90-74-53

г. Москва, Производственная улица, 11с6.

Фото с сайта "МАСТ сервис". prom-mact.ru

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