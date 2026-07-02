Почему строительство «Volga Арены» подорожало на 2,3 млрд рублей Спорт

Фото: Александр Воложанин

Строительство Ледового дворца в Нижнем Новгороде подорожало из-за роста цен на строительные материалы, системы телетрансляции и звукового обеспечения, а также другое сетевое оборудование, сообщили НИА «Нижний Новгород» в Корпорации развития региона.

Кроме того, в соответствии с приказом Минспорта РФ были расширены и дополнительно оснащены системами безопасности входные группы.

По требованиям Континентальной хоккейной лиги также дополнили комплектацию оборудования хоккейной площадки, трибун и медицинского блока.

По данным издания «Коммерсант-Приволжье» стоимость контракта Дворца повысилась на 2,3 млрд рублей и составляет 25,2 млрд рублей.

Напомним, строительство арены началось в 2022 году. Изначально завершить работы планировали в 2024 году, однако потом сроки перенесли на 2026-й. Ранее в бюджет на 2026−2028 годы заложили 4,6 млрд рублей на завершение проекта.

В июле 2025 года новому Ледовому дворцу присвоили официальный адрес, а в мае 2026-го — название «Volga Арена» в честь возрожденного автомобильного бренда.

Планируется, что этим летом объект передадут хоккейному клубу «Торпедо».

Уже известно, что первый матч на новой «Volga Арене» пройдет 14 августа с московским «Динамо» без зрителей.