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Экономика

В Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам

06 июля 2026 18:43 Экономика
В Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области определят пилотную территорию, где протестируют механизм отпуска бензина по QR-кодам. Об этом сообщил в своем MAX-канале губернатор Глеб Никитин по итогам оперштаба по ситуации с топливом в регионе. Участие в заседании приняли облправительство, руководство ключевых компаний ТЭК, надзорных и правоохранительных органов.

По словам главы региона, новая система должна обеспечить более справедливое распределение топлива в условиях дефицита и гарантировать каждому автомобилисту возможность заправить определенный объем бензина в установленный срок на конкретной АЗС.

После отработки механизма власти при необходимости могут распространить его на всю Нижегородскую область.

Ранее нижегородцам объяснили, как пережить очереди на АЗС без потери здоровья.

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Теги:
АЗС Бензин Глеб Никитин
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