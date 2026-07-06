В Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области определят пилотную территорию, где протестируют механизм отпуска бензина по QR-кодам. Об этом сообщил в своем MAX-канале губернатор Глеб Никитин по итогам оперштаба по ситуации с топливом в регионе. Участие в заседании приняли облправительство, руководство ключевых компаний ТЭК, надзорных и правоохранительных органов.

По словам главы региона, новая система должна обеспечить более справедливое распределение топлива в условиях дефицита и гарантировать каждому автомобилисту возможность заправить определенный объем бензина в установленный срок на конкретной АЗС.

После отработки механизма власти при необходимости могут распространить его на всю Нижегородскую область.

Ранее нижегородцам объяснили, как пережить очереди на АЗС без потери здоровья.