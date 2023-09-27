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История некорректного перевода договора поставки и его юридические последствия

28 сентября 2023 11:16  [68]

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Когда деловые отношения пересекают границы и включают участников из разных стран, точный и правильный перевод документов становится вопросом первостепенной важности. Однако даже небольшая ошибка в переводе может привести к серьезным юридическим последствиям. Давайте рассмотрим реальную историю о некорректном переводе договора поставки и том, как это повлияло на участников сделки.

Ситуация: Договор поставки между компаниями A и B

История началась, когда компания A, расположенная в США, решила установить бизнес-отношения с компанией B, которая находилась в России. Компания A была производителем специальной оборудования, а компания B - их долгосрочным партнером, ответственным за продажу и поставку этой продукции на российском рынке.

Для заключения новой сделки между компаниями A и B, был разработан договор поставки. Поскольку участники сделки говорили на разных языках, было принято решение официально перевести договор на русский язык, чтобы устранить возможные языковые барьеры и упростить взаимодействие.

Проблема: Некорректный перевод и разногласия в толковании условий

Договор был передан профессиональному переводчику для перевода на русский язык. Он внимательно работал над переводом и представил компаниям A и B готовый перевод. Сделка была заключена на основе этого перевода, и все казалось прошло гладко.

Однако через несколько месяцев после начала исполнения договора возникли серьезные разногласия между компаниями A и B относительно интерпретации некоторых пунктов договора. Обе стороны считали, что их интересы были недостаточно учтены, и начали спор о том, каким образом следует толковать спорные условия.

Юридические последствия: Длительные судебные разбирательства и потери.

Оспариваемая фраза в договоре звучала следующим образом в оригинале на английском языке: "Delivery must be made within 30 days of receipt of the purchase order." Переводчик, работавший над текстом, допустил ошибку и перевел эту фразу как: "Поставка должна быть произведена в течение 30 дней с момента получения заказа на покупку."

Спор возник вокруг слова "с момента". Компания A утверждала, что это значит, что срок поставки начинается исключительно после получения заказа, в то время как компания B считала, что "с момента" подразумевает, что срок начинается включительно с момента получения заказа. Эта некорректная фраза стала причиной длительного спора и потерь обеих сторон.

Спор о толковании договора поставки привел к долгим и дорогостоящим судебным разбирательствам между компаниями A и B. Каждая из сторон нанимала юристов и экспертов для поддержки своих аргументов, и судебные процедуры затянулись на несколько лет.

В конечном итоге суд признал, что перевод договора на русский язык был некорректным и не точно отражал намерения сторон при заключении сделки. Это привело к тому, что суд изменил некоторые условия договора в пользу одной из сторон, что оказало серьезное финансовое воздействие на другую сторону.

Итак, некорректный перевод договора поставки привел к длительным и дорогостоящим судебным разбирательствам и серьезным потерям обеих компаний. Этот случай подчеркивает важность перевода в бюро переводов Jur-Perevod.ru юридической специализации и внимательной проверки переведенных документов при международных сделках, чтобы избежать юридических конфликтов и финансовых потерь.

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