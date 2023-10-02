Большинство россиян оказались не против наличия соцсетей у учителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Вебер" ко Дню учителя проанализировал результаты онлайн-социологии, посвященной активности педагогов в социальных сетях.

Согласно информации, 92% опрошенных не против наличия страниц в социальных сетях у учителей.

При этом 40% считают, что учителя могут вести свои соцсети без ограничения доступа. 52% считают, что педагогам все же стоит ограничивать доступ к своим страницам.

Ранее "Вебер" проанализировал мнение россиян о школе.

СПРАВКА:

"Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В своей работе агентство сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.

Изучение общественного мнения проводилось 23-24 августа 2023 года в сети методом River Sampling среди 1300 россиян старше 18 лет.