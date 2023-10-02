Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2023 11:42  [69] Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с 71-летием
07 октября 2023 11:26  [76] Светлана Ануфриева встретилась с нижегородской молодежью в рамках "ГосСтартДиалог"
07 октября 2023 10:38  [106] Большинство россиян оказались не против наличия соцсетей у учителей
06 октября 2023 19:29  [297] "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске предупредил об интенсивном дымлении 7 октября
06 октября 2023 17:28  [257] Новый тротуар обустроили на улице Рябцева в Нижнем Новгороде
06 октября 2023 17:13  [275] Театральная смена для ребят из ДНР прошла в нижегородском лагере "Лесная сказка"
06 октября 2023 16:35  [255] Образовательную программу "Команда 0 – 4" реализуют в Нижегородской области
06 октября 2023 15:28  [237] Нижегородские "Валдаи" за пять месяцев перевезли 76,5 тысяч пассажиров
06 октября 2023 14:25  [313] Услуги такси могут временно подорожать в Нижегородской области
06 октября 2023 14:12  [386] Новый арт-объект Алексея LexusOne появился в Канавинском районе
Общество

Большинство россиян оказались не против наличия соцсетей у учителей

07 октября 2023 10:38  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Вебер" ко Дню учителя проанализировал результаты онлайн-социологии, посвященной активности педагогов в социальных сетях.

Согласно информации, 92% опрошенных не против наличия страниц в социальных сетях у учителей.

При этом 40% считают, что учителя могут вести свои соцсети без ограничения доступа. 52% считают, что педагогам все же стоит ограничивать доступ к своим страницам.

Ранее "Вебер" проанализировал мнение россиян о школе.

СПРАВКА:

"Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В своей работе агентство сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.

Изучение общественного мнения проводилось 23-24 августа 2023 года в сети методом River Sampling среди 1300 россиян старше 18 лет.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph