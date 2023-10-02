Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по йоге и латиноамериканским танцам

Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по йоге и латиноамериканским танцам. Об этом сообщили в пресс-службе штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

Согласно информаци, всю неделю, со 9 по 15 октября, на его площадке штаба будут организованы различные мастер-классы.

Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.



10 октября

14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"

17.15 - танцевальный мастер-класс – латиноамериканские танцы



11 октября

17.00 - встреча с психологом. Почему становятся родителями? Какие мотивы определяют этот шаг?



12 октября

15.00 - цикл "Доктор говорит"



13 октября

12.00 - мастер-класс по английскому языку

13.30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге



Кроме того, в штабе продолжается работа выставочной экспозиции, посвященной годовщине со дня воссоединения Луганской, Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.



Записаться на мастер-классы можно на официальной странице штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.