Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по йоге и латиноамериканским танцам. Об этом сообщили в пресс-службе штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".
Согласно информаци, всю неделю, со 9 по 15 октября, на его площадке штаба будут организованы различные мастер-классы.
Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
10 октября
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"
17.15 - танцевальный мастер-класс – латиноамериканские танцы
11 октября
17.00 - встреча с психологом. Почему становятся родителями? Какие мотивы определяют этот шаг?
12 октября
15.00 - цикл "Доктор говорит"
13 октября
12.00 - мастер-класс по английскому языку
13.30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге
Кроме того, в штабе продолжается работа выставочной экспозиции, посвященной годовщине со дня воссоединения Луганской, Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Записаться на мастер-классы можно на официальной странице штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+