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Общество

Виктория Николаева: "Ребята очень старались и вложили самые искренние чувства в работы о своих педагогах"

09 октября 2023 14:57  [98] Общество
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Накануне профессиональных праздников педагогов – Дня учители и Дня воспитателя - городская Дума Дзержинска и благотворительный фонд "Дзержинск и мы" организовали конкурс "Мой любимый наставник". Воспитанники детских садов и ученики школ города в видеороликах и стенных газетах рассказали о своих любимых педагогах. 

"В Год педагога и наставника особенно хотелось отметить профессионалов, которые учат и воспитывают наших детей. Мы не могли остаться в стороне и провели наш творческий конкурс. Видно, что при подготовке ребята очень старались и вложили самые искренние чувства в свои работы, поэтому очень трудно было выбрать лучших. Пришлось даже учредить спецприз от Думы, его мы вручили воспитанникам детского сада №131 за их яркую стенгазету "Сердце отдаю детям", – отметила председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева.

На торжество в городскую Думу, на котором состоялось подведение итогов конкурса, также были приглашены и "герои" конкурсных работ – воспитатели, учителя, тренеры. 

Слова благодарности педагогам и наставникам вместе с Викторией Николаевой сказали члены конкурсной комиссии – председатели профильных комитетов городской Думы Александр Терентьев и Ринат Реймов и руководитель фонда "Дзержинск и мы" Людмила Козлова. 

Победителями конкурса стали воспитанники средней группы детского сада №39, ученики 4 "В" класса школы №3, 6 "Б" школы №37, 10 "А" школы №71, юные спортсмены спортивной школы "Химик", которые сделали лучшие видеоролики о своих наставниках.

В номинации "стенная газета" награды заслужили воспитанники подготовительной группы детского сада №145, ученики 3 "А" школы №68, воспитанники эколого-биологического центра и ФОК "Ока".

Специальный приз городской Думы вручен ребятам из группы компенсирующей направленности детского сада №131. 

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Теги:
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