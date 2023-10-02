Нижегородцев пригласили к участию в семейном флешмобе "День отца" Общество

В честь Дня отца, который отмечается в России 15 октября, Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника РФ Никаса Сафронова запускает семейный флешмоб, принять участие в котором могут и жители Нижегородской области.

Организаторы предлагают вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями.

Для того чтобы принять участие в семейном флешмобе, необходимо в период с 11 по 15 октября выложить на своей странице в VK рисунок, фотографию или видео, посвященные папе, отметить пост хештегами #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного, вступить в группу фонда во "ВКонтакте" и подписаться на страницу благотворительного фонда (БФ) "Протек". Аккаунт участников должен быть открытым.

По итогам флешмоба будут разыграны призы. Организаторы случайным выбором определят 10 участников, которые станут их обладателями. Кроме того, первые 5 из 10 победителей получат подарочные сертификаты.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 18 октября на сайте Фонда Андрея Первозванного, на странице фонда в VK, а также на сайтах партнеров фонда.