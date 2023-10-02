Памятник князю Владимиру установили на набережной в Павлово Нижегородской области Общество

Фото: страница Алексея Кириллова Вконтакте

Памятник великому князю Владимиру установили на набережной в городе Павлово Нижегородской области. Об этом глава Павловского муниципального округа Алексей Кириллов сообщил на своей странице в соцсети.

Согласно информации, монумент изготовлен уральскими скульпторами.

"Памятник князю установлен на средства благотворителей, как подарок жителям города", - отметил глава Павловского МСУ.

Ранее сообщалось, что памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что памятник последнему мэру города Горького Омари Шарадзе установили в Канавинском районе.