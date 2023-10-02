Памятник князю Владимиру установили на набережной в Павлово Нижегородской области

Фото: страница Алексея Кириллова Вконтакте
Памятник великому князю Владимиру установили на набережной в городе Павлово Нижегородской области. Об этом глава Павловского муниципального округа Алексей Кириллов сообщил на своей странице в соцсети.
Согласно информации, монумент изготовлен уральскими скульпторами.
"Памятник князю установлен на средства благотворителей, как подарок жителям города", - отметил глава Павловского МСУ.
Ранее сообщалось, что памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что памятник последнему мэру города Горького Омари Шарадзе установили в Канавинском районе.
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