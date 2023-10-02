Новое оборудование поступило в Шатковскую ЦРБ по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое современное медоборудование поступило в Шатковскую районную больницу.

Как рассказали в минздраве Нижегородской области, в медучреждение по нацпроекту "Здравоохранение" был поставлен жесткий эндоскоп.

Главный врач Шатковской ЦРБ Александр Самсонов отметил, что на закупку аппарата направили порядка 1,5 млн рублей.

Новое оборудование будет использоваться в медучреждении для обследования детей и взрослых.

Так. пациенты смогут пройти исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, а также панкреато-дуоденальной зоны и нижних дыхательных путей.

Кроме того, в Шатковскую ЦРБ в 2023 году было поставлено 6 новых санитарных автомобилей, также в ближайшее время учреждение должно пополниться флюорографом.

Ранее сообщалось, что ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа.

Новый ФАП ранее открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района.