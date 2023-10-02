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Общество

Новое оборудование поступило в Шатковскую ЦРБ по нацпроекту

11 октября 2023 14:28  [99] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое современное медоборудование поступило в Шатковскую районную больницу.

Как рассказали в минздраве Нижегородской области, в медучреждение по нацпроекту "Здравоохранение" был поставлен жесткий эндоскоп.  

Главный врач Шатковской ЦРБ Александр Самсонов отметил, что на закупку аппарата направили порядка 1,5 млн рублей. 

Новое оборудование будет использоваться в медучреждении для обследования детей и взрослых.

Так. пациенты смогут пройти исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, а также панкреато-дуоденальной зоны и нижних дыхательных путей.  

Кроме того, в Шатковскую ЦРБ в 2023 году было поставлено 6 новых санитарных автомобилей,  также в ближайшее время учреждение должно пополниться флюорографом. 

Ранее сообщалось, что ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа. 

Новый ФАП ранее открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района. 

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Теги:
Здравоохранение Шатковский район
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