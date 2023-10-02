Новое оборудование поступило в Шатковскую ЦРБ по нацпроекту

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Новое современное медоборудование поступило в Шатковскую районную больницу.
Как рассказали в минздраве Нижегородской области, в медучреждение по нацпроекту "Здравоохранение" был поставлен жесткий эндоскоп.
Главный врач Шатковской ЦРБ Александр Самсонов отметил, что на закупку аппарата направили порядка 1,5 млн рублей.
Новое оборудование будет использоваться в медучреждении для обследования детей и взрослых.
Так. пациенты смогут пройти исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, а также панкреато-дуоденальной зоны и нижних дыхательных путей.
Кроме того, в Шатковскую ЦРБ в 2023 году было поставлено 6 новых санитарных автомобилей, также в ближайшее время учреждение должно пополниться флюорографом.
Ранее сообщалось, что ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа.
Новый ФАП ранее открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района.
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