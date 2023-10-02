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Подоконники из искусственного камня

12 октября 2023 10:52  [82]

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Наиболее распространенными и привычными материалами для оформления нижней части оконного проема в помещении являются дерево и пластик. Такие изделия стоят недорого, но служат не слишком долго: пластик со временем меняет цвет, а дерево деформируется от влаги и перепадов температуры. Поэтому в последние годы подоконники из традиционных материалов уступают лидерство на рынке изделиям из искусственного камня.

Искусственный камень: какой выбрать

Чаще всего производители подоконников из искусственного камня используют акрил, кварцевый агломерат и полноформатную керамику. Это современные композиты на основе натурального сырья, изготовленные по уникальным технологиям. Кратко рассмотрим их характеристики.

Акриловый камень

Выполнен из смеси минерального наполнителя (60-70%) и акриловой смолы (30-40%). Широкий спектр натуральных красителей придает камню множество разнообразных оттенков. Изделия из акрила обладают следующими достоинствами:

  • Высокая прочность.
  • Влагостойкость.
  • Безопасность – материал полностью экологичен и не токсичен.
  • Пластичность – из акрила можно изготавливать подоконники сложных форм.
  • Возможность реставрации повреждений.
  • Доступность – это самый бюджетный вариант искусственного камня.

Акриловые подоконники из искусственного камня от производителя – красивые, практичные и простые в уходе изделия по бюджетной цене.

К слабым сторонам относятся подверженность царапинам, сколам, окрашиванию под действием активных пигментов (чай, апельсиновый сок и др.), образованию пятен при контакте с очень горячими предметами.

Кварцевый агломерат

Почти полностью (93-97%) состоит из крошки натурального кварца, связанной полиэфирной смолой. Материал наделен исключительной твердостью и декорами, в точности копирующими текстуры натурального камня, в том числе самые дорогие сорта мрамора. Подоконники из кварца неотличимы от изделий из дикой породы и наделены такими достоинствами, как:

  • Высокая стойкость к механическим повреждениям.
  • Экологичность, безопасность, гигиеничность.
  • Химическая инертность.
  • Абсолютная влагостойкость.

Подоконники из кварца изготавливаются любой видимой толщины и могут иметь фигурные кромки, идеально дополняющие классические интерьеры. На кварцевых поверхностях не образуются пятна, плесень и сколы, в них не въедается пыль, а для уборки достаточно протереть салфеткой. Единственный минус таких подоконников – высокая цена.

Полноформатная керамика

Материал натурален на 100%, его компоненты спекаются при высокой температуре, в чего результате получается тонкий и очень прочный лист, невосприимчивый к влаге, агрессивным веществам, любым загрязнениям и высоким температурам. Натуральная гамма оттенков и фактурные поверхности придают материалу особую эстетичность.

Недостатков у керамики совсем мало: сложность обработки, доступность изделий только с прямой кромкой и высокая цена. Подоконник из данного материала получается визуально тонким – не толще 20 мм, что соответствует толщине листа керамики, но он будет практически вечным.

Таким образом, подоконники из современных композитов – наиболее практичное, надежное и эстетичное решение. Выбор в пользу того или иного материала для изготовления подоконников из искусственного камня зависит от бюджета проекта и общего стилистического решения интерьера.

Фото с сайта ООО "Стоун" worldofquartz.ru

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