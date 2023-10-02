Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 октября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты «Минин центра» анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Один пояс - один путь



Эксперт «Минин-центра», к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов сообщил, что 17-18 октября в Пекине состоялся третий форум «Один пояс – один путь», собравший мировых лидеров, представляющих страны-участницы проекта. Эта инициатива была начата в 2013 г. и объединила 154 страны мира, включая не только страны глобального Юга и постсоветского пространства, но и ряд европейских государств Центральной и Восточной Европы, Италию и Португалию. За её пределами оказалась большая часть коллективного Запада, Япония и Индия. При этом китайская инициатива не представляет собой некого пошагового алгоритма, что соответствует скорее западным представлением об интеграции, а некую рамочную концепцию.

В ходе её реализации предполагается создать более благоприятные условия для трансконтинентальной торговли, объединяющей, прежде всего, Восточную Азию и Западную Европу. Для этого предусматривается создание шести логистических транспортных коридоров, три из которых имеют трансевразийский характер, а также маршруты через Пакистан, Бирму и Бангладеш, а также в направлении Индокитая. Существенной частью инициативы стало развитие морского транспортного коридора. На всем протяжении предполагается создание или улучшение транспортной инфраструктуры за счет китайских инвестиций.

Несмотря на четырехлетний перерыв в проведении форума, вызванный пандемией, а также принимая во внимание его десятилетний юбилей, количество участников на уровне политических лидеров составило лишь 23. Так, в 2017 году форум насчитывал 30 участников, а в 2019 – 37 лидеров государств.

При этом формально, на более низком дипломатическом уровне в форуме приняли участие представители 130 государств и международных организаций. При этом есть вполне логичные объяснения указанному факту. Во-первых, кризис на Ближнем Востоке, где все страны, за исключением Израиля и Иордании, присоединились к инициативе, возможно, вынудил некоторых лидеров региона не покидать свои страны. Так, ОАЭ, например, отправив своего премьер-министра в 2019 году, понизили уровень представительства до члена Верховного совета в этом году.

Еще одним фактором является то, что некоторые лидеры только что посетили Китай в рамках Азиатских игр. Для многих было просто слишком рано совершать еще одну поездку в ту же самую страну менее чем через месяц. Наследный принц Кувейта Мишал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, президент Сирии Башар Асад и премьер-министр Восточного Тимора Ксанана Гусмао были среди иностранных лидеров, присутствовавших на открытии Азиатских игр в Ханчжоу 23 сентября.

Здесь надо понимать, что спорт имеет меньшую политическую окрашенность, чем любая инициатива геополитического масштаба, включая «Один пояс, один путь», поэтому лидеры могли посетить церемонию Игр в Ханчжоу, используя это в качестве повода, чтобы пропустить церемонию самого форума. Очевидно, что значительная часть стран сегодня стремится занимать нейтральные позиции в отношении глобального размежевания, особенно заметного на фоне событий на Украине и на Ближнем Востоке.

Больше всего бросается в глаза отсутствие европейских лидеров.

В 2017 году в форуме приняли участие 10 глав государств и правительств из европейских стран, что составило треть всех участников, а в 2019 году даже – 11. В этом году поездку совершили всего три европейских лидера: президент России Владимир Путин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. При чем последние двое отличаются в целом компромиссным подходом к российско-европейским отношениям и критикуют антироссийские санкции. Чехия, Греция, Италия и Швейцария, представленные на саммита 2017 и 2019 годов, пропустили их в этом году. Это красноречивый показатель отмеченного выше размежевания мирового сообщества, на фоне кризисных событий включая Украину и Израиль и учитывая позицию Пекина, которую многие трактуют как пророссийскую. Так, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель посетил Китай с 12 по 14 октября, подчеркнуто, не пересекаясь с мероприятиями форума.

Также в этот раз были не все представители Юго-Восточной Азии, хотя все 11 государств региона – 10 членов АСЕАН, а также Восточный Тимор – подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Ранее, 7 лидеров стран региона приняли участие в 2017 году, 9 – в 2019 года, а десятый, Индонезия, прислала своего вице-президента. В этом году только половина членов АСЕАН прислали глав государств или правительств: Камбоджа, Индонезия, Лаос, Таиланд и Вьетнам. Однако присутствие Индонезии и Вьетнама как ключевых государств региона на уровне первых лиц говорит скорее об успехе на данном направлении.

Из государств Юго-Восточной Азии, которые не направили в этом году высших руководителей, Малайзия, Мьянма и Филиппины приняли участие в двух предыдущих форумах. Причина отсутствия Мьянмы очевидна: гражданская война плюс противоречивая репутация новой власти. Неявка Филиппин является явным свидетельством напряженности в отношениях с Китаем из-за Южно-Китайского моря, а случай с Малайзией вызывает больше вопросов, хотя также может быть связан с ситуацией в Южно-Китайском море.

Хотя почти все африканские государства подписали «Пояс и путь», за исключением Эсватини и Маврикия, их участие ограничилось всего пятью топ-лидерами. Так, в форуме приняли участие египетский премьер-министр Мостафа Мадбули, эфиопский премьер-министр Абий Ахмед Али, кенийский президент Уильям Руто, мозамбикский премьер-министр Адриано Малейано и Президент Республики Конго Денис Сассоу Нгуэссо. Это аналогичный показатель по сравнению с 2019 годом, хотя Египет и Мозамбик отправили своих премьер-министров, а не более влиятельных президентов. В случае с Египтом здесь следует сделать поправку на события в соседней Газе.

Таким образом, несмотря на некоторые экспертные оценки, делающие упор на снижение представительства, ситуация выглядит несколько сложнее. Очевидно, что наблюдаемое на глобальном уровне геополитическое противостояние последнего время не может не сказаться на любом такого рода событии, что не отменяет его практической значимости, а вводит нас в тонкости дипломатического этикета и политеса.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин во вторник и был встречен с максимально высоким почестями, соответствующему скорее государственному, а не рабочему визиту. Примечательно и то, что Путин был одним из первых подтвержденных участников.

Фактически это было призвано подчеркнуть, что две страны создали неформальный альянс, противостоящий США и их союзникам, что не исключает и наличия ряда взаимных противоречий. В интервью китайским государственным СМИ Путин высоко оценивая масштабные проекты «Пояса и пути», тем не менее отметил: «Да, мы видим, что некоторые считают это попыткой Китайской Народной Республики кого-то посадить под свою руку, но мы видим обратное. Мы просто видим желание сотрудничать", - сказал он государственному телеканалу CCTV, согласно стенограмме, опубликованной Кремлем в понедельник.

Очевидно, что для Китая Россия - безопасный сосед, который является дружественным, это источник дешевого сырья, это поддержка китайских инициатив на мировой арене, а также источник военных технологий, некоторых из которых нет в Китае. В свою очередь Китай для России - это основной рынок сбыта, это страна, которая предоставляет свою валюту и платежную систему для расчетов России с внешним миром, с самим Китаем и со многими другими странами, а также является основным источником импорта сложных технологий, в том числе товаров двойного назначения, которые идут в Россию. Москва и Пекин вряд ли создадут полноценный военный союз в его классическим понимании, поскольку обе страны самодостаточны с точки зрения безопасности. Однако их сотрудничество в области обороны будет расти, включая большую оперативную совместимость, большее сотрудничества в совместном проецировании силы, в том числе в таких местах, как Арктика, и больше совместных усилий по разработке противоракетной обороны, что усложнит ядерное планирование США и США и их союзников в Азии и Европе.

Встреча также дала российскому президенту возможность встретиться с другими мировыми лидерами, которые критикуют подход Запада к войне России против Украины. Выступая на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чья страна является членом ЕС и НАТО, Путин сказал, что стороны поддерживают хорошие отношения, несмотря на недавнюю напряженность. В свою очередь Орбан, который неоднократно критиковал западные санкции против России, отметил, что его страна по-прежнему стремится поддерживать связи с Россией: «Венгрия никогда не хотела вступать в конфронтацию с Россией. Венгрия всегда была заинтересована в расширении контактов». Особый акцент был сделан на то, что Венгрия продолжает поддерживать контакты с Россией в области атомной энергетики и газа, несмотря на санкции ЕС.

Наконец, Путин сделал и ряд важных заявлений, включая начало патрулирование истребителями-перехватчиками МиГ – 31 ней тральных вод Черного моря с ракетами Х-47 «Кинжал», имеющими радиус действия до 2 тыс. км. Трудно однозначно сказать, является ли это ответом на недавние поставки Украине американских ракет M39 ATACMS или имеется в виду американская авианосная группа в Средиземном море в непосредственной близости от побережья Израиля, но сам по себе факт такого резкого заявления на зарубежной площадке является свидетельством как минимум согласованности официальных позиций Москвы и Пекина даже в случае повышения градуса в рамках дипломатической риторики.



Региональная тема – Региональный инвестиционный стандарт-2023

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 13 октября 2023 г. на территории Нижегородской ярмарки прошел Всероссийский форум «Региональный инвестиционный стандарт-2023». Важность мероприятия подчеркивает участие в работе первого Заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова, замминистра экономического развития РФ Мурата Керефова, президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, участие руководителей и представителей 81 региона страны, всего более 700 человек. Модератором пленарного заседания Форума выступил председатель «Деловой России», Алексей Репик.

Высокий официальный статус форума обусловлен острой актуальностью тематики инвестиций в экономику регионов. Экономический рост российской экономики не может держаться на развитии десятка регионов-доноров, требуется расширение кластера регионов- экономических «паровозов». Повестка форума была нацелена на обсуждение вопросов, связанных с привлечением инвестиций в экономики регионов, в частности, с нижегородским опытом внедрения инвестиционного стандарта России.

Инвестиционный стандарт - это социально-технологическая платформа, создаваемая для сокращения пути инвестора к созданию нового производства от стадии возникновения идеи до осуществления капиталовложений. По сути, ИС содержит набор инструментов, которые должны работать в каждом субъекте РФ, в качестве фактора стабильности и дополнительной мотивации инвесторов, желающих развивать свои проекты.

Нижегородский регион выступает в отношении форума не только как хозяин дискуссионной площадки, но и как регион, имеющий многолетний опыт по обсуждаемой тематике. Нижегородская область занимает второе место после Москвы по индексу эффективности внедрения стандарта по итогам 2022 года. Этот высокий уровень появился не на пустом месте, регион двигался к этому поэтапно. В самом начале этого пути в 1990-е гг. привлечение инвестиций шло путём «проб и ошибок». Далее uубернатор В. Шанцев организовал инвестиционную платформу «одного окна» - Единый региональный центр поддержки инвестора и инвестиционных проектов.

На современном этапе региональной инвестиционной политики появляются два новых момента. Во-первых, формируется одинаковый для всех регионов алгоритма работы с инвесторами. Во-вторых, отрабатывается внутренняя механика самого алгоритма, который включает в себя инвестиционную декларацию, инвестиционную карту, свод инвестиционных правил и пр. Итоги форума и опыт Нижегородской области позволяют констатировать - наш регион выходит на передовые позиции устойчивого экономического роста.

Муниципальная тема – Актуальность педагогики Сергея Рачинского

Эксперт «Минин-центра», эксперт НРО «Изборского клуба», к.филос.н., доцент каф.социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф.философии, истории и ТСК НЛГУ им.Н.А. Добролюбова Павел Седаев подчеркивает, что в России продолжается год педагога и наставника. В своих материалах эксперты «Минин-центра» уже обращались к деятельности великих отечественных педагогов, а именно к А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому и К.Д. Ушинскому.

Сегодня познакомим читателей с еще одной знаковой фигурой в российской педагогике, а именно с Сергеем Александровичем Рачинским (1833 – 1902). Этого человека по праву называют создателем русской сельской школы.

С. Рачинский родился 2 мая, по одним сведениям в своем родовом селе Татеве Смоленской губернии, по другим в г. Москва. Он происходил из богатой дворянской семьи и получил хорошее домашнее образование, много читал. Библиотека Рачинских была одной из лучших частных библиотек в России. Про нее упоминается даже в романе В. Пикуля «Фаворит» в контексте того, что когда главный герой Григорий Потемкин был в гостях у Рачинских, то он зачитывался книгами из их библиотеки. С. Рачинский знал несколько европейских языков, а его владение немецким языком позволило перевести на немецкий язык «Семейную хронику» Н.С. Лескова. Рачинский был племянником известного поэта Е.А. Баратынского и с ранних лет полюбил природу и поэзию настолько, что его стихи печатали в журналах.

Увлекшись ботаникой, С. Рачинский окончил Московский университет по этой специальности. В 1866 г. получает степень доктора наук за диссертацию «О некоторых химических превращениях растительных тканей». Работая по специальности ботаника, С. Рачинский переводит известную работу Ч. Дарвина «О происхождении видов» и Шлейдена «Жизнь растений». Далее у Рачинского вырисовывалась успешная научная карьера.

Однако, он бросает науку, уезжает в свое родовое село Татев и посвящает остаток своей жизни сельской школе. В сорок два года с 1875 г. С. Рачинский и до конца жизни занимается народной школой. Чтобы ответить на вопрос, зачем он променял перспективную научную карьеру на работу в качестве сельского учителя, необходимо рассмотреть окружение С. Рачинского. В его круг общения входили представители славянофилов, убеждения которых, особенно религиозные он искренне и последовательно разделял. Как известно, идейные основы славянофильства находятся в русском традиционализме и православии, сохранившиеся в сельской местности.

Воспитываясь в деревне, С. Рачинский полюбил традиционный русский быт, крестьянскую жизнь и решил посвятить себя воспитанию крестьянских детей. За тридцать лет С. Рачинский основал почти три десятка сельских школ для крестьянских детей, четыре из которых были на содержании самого Рачинского. На это им было потрачено свое состояние в сто тысяч рублей, огромную по тем временам сумму. Его педагогическая концепция была описана в главном труде С. Рачинского «Сельская школа», которая переиздавалась в дореволюционной Росси четыре раза.

Главная школа С. Рачинского была расположена в своем собственном селе Татеве. Здесь учились лучшие ученики со всей округи. Начало учебного в школе С. Рачинского начиналась в 6 ч. утра с молитвы. Потом шел завтрак, после которого выполнялись хозяйственные работы: уборка школы, колка дров, помощь по кухне и т.д. С 9 часов начинался, собственно, учебный день. Уроки длились по часу с пятиминутным перерывом. В 12 ч. – обед, после которого опять хозяйственные работы или просто отдых, игры, прогулки. С 14 до 16 ч. дня опять учеба, затем до 18 ч. время отдыха, а с 18 – до 21 опять учеба.

В школе С. Рачинского дети учили литературу и русский язык, алгебру и геометрию, им давали основы физики и естествознания, геодезии и черчения. Такой набор предметов для сельской школы того времени был впечатляющим. Кроме этого, давались основы церковнославянского языка, истории и Закона Божия, были предусмотрены факультативные занятия по пению, рисованию и литературе. Обучение детей в школе С. Рачинского сочеталось, как видим, и с трудовым воспитанием.

Еще одной особенностью педагогической системы Рачинского была практическая направленность обучения. Например, на уроках русского языка грамматика отходила на второй план. А главным считалось «толково читать и писать, владеть языком как орудием мысли». Поэтому детей заставляли читать и думать над лучшими произведениями русской классики. Письменные работы также имели практическую направленность. Ребятишек учили, ко всему прочему, правильно написать договор и прошение, что, естественно, было необходимым в дальнейшей жизни.

Математика также имела практический характер. С. Рачинский считал, что крестьянин должен уметь пользоваться арифметикой в земледельческой и торговой сферах. Изучение ботаники также имело прикладной характер. Для этой цели на участке, который был при школе, дети не просто выращивали растения, но и получали навыки ведения приусадебного хозяйства, занимались пчеловодством на школьной пасеке. Кроме этого, при школе были мастерские: слесарные, гончарные, кузнечные и т.д. В них ребята осваивали навыки практической работы по плетению, кузнечному и гончарному делу.

Воспитанники С. Рачинского занимались краеведением, для чего совершали экскурсии за сотни километров от своей школы. Путешествуя, они собирали сказки, легенды, предания о Тверской и Смоленской губерниях.

С. Рачинский, как и Лев Толстой, который тоже занимался образованием крестьян, в своей учебной практике уделял большое внимание творческому воспитанию. В его школе детей учили писать рассказы и стихи. Для развития образного мышления, С. Рачинский в своей педагогической практике придумывал задания, используя для этого картины сельского и церковного быта, которые были знакомы деревенским детям с самого детства. Таким образом, С. Рачинский был первым педагогом в истории России, а может быть и не только России, который пытался в своей деятельности соединить трудовое воспитание с учебной и практической деятельностью. Данная практика найдет свое развитие в дальнейшем у других педагогов.

Выпускники школы Рачинского выходили в самостоятельную жизнь вполне сформировавшимися личностями. Они знали свои права и обязанности по отношению к государству, обществу, семье. У них были сформированы такие высокие нравственные ценности, как долг, достоинство, честь, патриотизм, скромность, ответственность, трудолюбие, уважение к другим людям.

Если говорить о выпускниках школы С. Рачинского, то самым известным из них был протоирей Александр Васильев, художник Николай Петрович Богданов-Бельский, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Другие выпускники школы С. Рачинского менее известны, но это и сельские учителя, и священники, которые были востребованы в тот пореформенный период времени в императорской России.

В советское время деятельность С. Рачинского была забыта. Настало время вернуться к его трудам, тем более что они переиздаются в последнее время. Необходимо проанализировать, переосмыслить идеи, сформулированные С. Рачинским, необходимо применять их в работе с современной молодежью. Констатирую, что сегодня в школе уже виден определенный разворот к основам педагогики Рачинского, и это есть позитивная тенденция.