Достопримечательности Еревана

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Армения – удивительная страна, которая славится своим гостеприимством. Туристы хотят вернуться сюда снова и снова, потому что они остаются в восторге от красивой природы, огромного количества достопримечательностей и еды, которые готовят по уникальным рецептам.

Если удалось попасть в эту страну, то стоит познакомиться с ней поближе. Итак, что посмотреть в Ереване? Давайте попробуем ответить на этот вопрос и изучим основные достопримечательности столицы.

Интересные места Еревана

В Ереване действительно много красивых и интересных мест. Туристов привлекают не только природные красоты, но и древние памятники, церкви и мечети, которых в городе много. Многие здания были отроены заново, потому что не смогли устоять.

На месте старых кварталов вырастали новые и от старой столицы ничего не осталось. Сегодня Ереван выглядит современно. Кто-то считает, что реконструкция не должна была быть такой масштабной и нужно было сохранить все исторические памятники. Но есть и те, кто считает Таманяна гением, т.к. он сумел придать городу индивидуальности.

Гуляя по столице Армении стоит обязательно посмотреть следующие достопримечательности, например,

Церковь Сурб Зоравор

Данная церковь была построена очень давно. За годы существования она поменяла несколько названий и даже была разрушена при землетрясении. Долгое время никто не брался за ее восстановление, и она была заброшенной. В 20-м веке ее отреставрировали. Сегодня церковь работает и готова принимать прихожан.

Но туристам интересно не это. Они могут посмотреть на древние росписи, которые относят к 17-му столетию, а также на резные стелы, которые пока никто повторить не смог.

Голубая мечеть

Голубая мечеть пока единственная в армянской столице. Несмотря на то, что достопримечательности Армении представлены в широком многообразии, это здание особенное. Когда-то Армения была под гнетом Персии. В городе было построено немало мусульманских храмов, которые позднее были разрушены. Сохранилась только Голубая мечеть.

Сюда приходят не только верующие люди. Сюда приходит огромное количество туристов, которые хотят отдохнуть от городской суеты в небольшом саду и полюбоваться красивым минаретом и другими строениями.

Гора Арагац

Природные достопримечательности Армении – это совершенно другой разговор. Окрестности столицы нравятся туристам, и они активно выезжают за город, чтобы ими полюбоваться.

Арагац – гора, высота которой превышает 4-ре метра. На самом деле это вулкан, только он давно потух. Склоны горы посещают туристы, также сюда приезжают и местные жители. Интересны они и археологам, потому что тут были найдены древние поселения.

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