"Нижегородэлектротранс" оплатил госконтракты после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородэлектротранс" оплатил госконтракты после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ГП "Нижегородэлектротранс" в 2022 и 2023 годах заключило контракты с 43 коммерческими организациями на поставку оборудования для электротранспорта, запчастей, а также горюче-смазочных материалов.

Условия соглашений были полностью выполнены в июле 2023 года, однако работы в установленные сроки оплачены так и не были. Общая сумма задолженности составляла более 12,5 млн рублей.

Прокуратура вынесла руководителю "Нижегородэлектротранс" представление, после чего долги перед предпринимателями были погашены в полном объеме.

Напомним, в сентябре против "Нижегородэлектротранс" было возбуждено антимонопольное дело.