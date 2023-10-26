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"Нижегородэлектротранс" оплатил госконтракты после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, ГП "Нижегородэлектротранс" в 2022 и 2023 годах заключило контракты с 43 коммерческими организациями на поставку оборудования для электротранспорта, запчастей, а также горюче-смазочных материалов.
Условия соглашений были полностью выполнены в июле 2023 года, однако работы в установленные сроки оплачены так и не были. Общая сумма задолженности составляла более 12,5 млн рублей.
Прокуратура вынесла руководителю "Нижегородэлектротранс" представление, после чего долги перед предпринимателями были погашены в полном объеме.
Напомним, в сентябре против "Нижегородэлектротранс" было возбуждено антимонопольное дело.
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