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Общество

Антимонопольное дело возбуждено против "Нижегородэлектротранс"

18 сентября 2023 11:02  [174] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Антимонопольное дело возбуждено против "Нижегородэлектротранс". Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Согласно информации, в апреле 2022 года администрация Нижнего Новгорода была признана нарушителем антимонопольного законодательства.

В частности, мэрия установила экономически необоснованные тарифы на услугу по предоставлению доступа к инфраструктуре в размере 399 рублей в месяц. Эти услуги оказывали муниципальные предприятия "Инженерные сети" и "Нижегородэлектротранс".

ФАС России предписала администрации установить экономически обоснованные тарифы на их услуги. Так, тарифы "Инженерных сетей" были снижены до 80 рублей в месяц, однако МП "Нижегородэлектротранс" было передано в ведение Нижегородской области и продолжало предоставлять услуги за 399 рублей в месяц.

В связи с этим в отношении ГП НО "Нижегородэлектротранс" возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Если вина предприятия будет установлена, то ему грозит штраф.

Напомним, "Нижегородэлектротранс" перешел в региональную собственность в апреле 2022 года.

Тогда глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пояснял, что у области больше возможностей по привлечению средств для модернизации городского электротранспорта, в том числе по закупке подвижного состава, обновлению путевого, энергетического хозяйства, а также зданий депо.

Также ранее сообщалось, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

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Теги:
Нижегородэлектротранс ФАС
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