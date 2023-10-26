Экспорт мяса птицы планируется запретить в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экспорт мяса птицы планируется запретить в России. С соответствующим предложением выступило министерство сельского хозяйства, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, ограничительные меры продлятся шесть месяцев.

Запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы страны необходим для сдерживания цен на продовольствие и недопущения дефицита товара на рынке.

В Минсельхозе отметили, что за последний год цены на мясо птицы выросли на 25,3%. Это связывают со снижением объемов производства в последние месяцы и увеличением его себестоимости из-за курса доллара.

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин продлил действие введенного в 2014 году продовольственное эмбарго вплоть до конца 2024 года.