Портал Russia.Travel представил программу зимнего отдыха в Нижнем Новгороде

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Информация о вариантах зимнего отдыха в Нижнем Новгороде появилась на национальном туристическом портале Russia.Travel. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.
По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, Нижний Новгород привлекателен для туристов в любой сезон. Особенно много гостей приезжает в регион именно в период новогодних праздников.
На странице портала, посвященной зимнему Нижнему Новгороду, можно ознакомиться с лучшими видовыми площадками, прогулочными улицами, популярными зимними развлечениями, а также отелями и ресторанами.
Опубликованы и подсказки для туристов, которые хотят привезти домой уникальные нижегородские сувениры.
Ранее сообщалось, что интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области.
Также напомним, что туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel.
Кроме того, простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний".
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