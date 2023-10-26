Портал Russia.Travel представил программу зимнего отдыха в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области"

Информация о вариантах зимнего отдыха в Нижнем Новгороде появилась на национальном туристическом портале Russia.Travel. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, Нижний Новгород привлекателен для туристов в любой сезон. Особенно много гостей приезжает в регион именно в период новогодних праздников.

На странице портала, посвященной зимнему Нижнему Новгороду, можно ознакомиться с лучшими видовыми площадками, прогулочными улицами, популярными зимними развлечениями, а также отелями и ресторанами.

Опубликованы и подсказки для туристов, которые хотят привезти домой уникальные нижегородские сувениры.

Ранее сообщалось, что интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области.

Также напомним, что туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Кроме того, простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний".