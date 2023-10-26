"Большой этнографический диктант" в Доме народного единства написали 50 нижегородцев Общество

фото: Олег Булыгин

"Большой этнографический диктант" в Доме народного единства написали 50 нижегородцев. Об этом сообщили в организации.

Одним из участников стал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

"Наша многонациональная Россия - единственная в мире страна, которая показывает правильный путь, как на одной территории в дружбе и согласии живут многочисленные национальности и народности. Мое решение об участии в "Большом этнографическом диктанте" продиктовано патриотическими чувствами, интересом к истории и культуре нашей страны, желанием подать пример подрастающему поколению. Нам всем важно знать историю и национальные особенности жителей России. И очень хорошо, что в диктанте есть блок, посвященный нашему региону", - прокомментировал он.

Задания диктанта разделены на две возрастные категории: до 16 лет и старше 16 лет. Юные участники отвечали на 20 общефедеральных вопросов, взрослые – на 20 общих и 10 региональных. Местный блок состоял из заданий, отражающих уникальность и самобытность региона. Мнения тех, кто пришел проверить свои знания в Дом народного единства, о сложности теста разделились. Но все единодушно отметили, что акция – увлекательная, а вопросы – интересные.

"Как говорится, век живи - век учись. Проверка знаний в самых разных сферах - очень интересный и мотивирующий момент. Я каждый год пишу "Тотальный диктант", а вот поучаствовать в этнографическом диктанте решила впервые. Это хороший способ самоконтроля своего интеллектуального потенциала и большое удовольствие. Мне очень нравится площадка Дома народного единства! Так что утро праздничного дня провела с пользой и радостью", - поделилась впечатлениями одна из участниц акции Ирина Александрова.

Просветительская акция в Доме народного единства прошла в рамках нижегородского фестиваля "Россия объединяет" и предваряла празднование в парке им. Пушкина.

Напомним, международная просветительская акция "VIII Большой этнографический диктант" проходит с 3 по 8 ноября 2023 года в формате онлайн и офлайн. Организатор - Федеральное агентство по делам национальностей.

Главная цель "Большого этнографического диктанта" — привлечь внимание общественности к многообразию и богатству российской культуры. В 2023 году лозунг акции: "Народов много – страна одна!" Акция направлена на укрепление согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации.

Итоги просветительской акции будут подведены 12 декабря. Правильные ответы опубликуют до 13 ноября 2023 года на сайте: www.miretno.ru. Сертификат с результатами предоставляется в электронном виде.