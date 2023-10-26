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Экономика

Более 80% оплат в России проводится безналично

06 ноября 2023 12:11  [182] Экономика

Россияне предпочитают пользоваться безналичной оплатой. Если ещё 10 лет назад этот показатель составлял всего 25%, то сейчас — уже более 80%. Такое заявление сделала на выставке-форуме "Россия" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Один из показателей "продвинутости" финансовой системы - доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными — больше 80%", — цитирует телеканал "360" слова Набиуллиной.

Она также рассказала, что россиян стали также чаще интересовать депозиты, при этом темпы кредитования замедлились. Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, добавила глава ЦБ РФ.

Напомним, ЦБ РФ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции.

Ранее в Центробанке сообщили, что количество ипотечных заёмщиков в России превысило 10 млн человек, почти у половины из них есть ещё минимум один дополнительный кредит.

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Теги:
Деньги ЦБ РФ
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