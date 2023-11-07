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Общество

День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023

07 ноября 2023 15:59  [125] Общество

В Нижнем Новгороде 4 ноября праздновали День народного единства. Мероприятия, приуроченные к этой даnе, прошли на разных площадках города.

В ЦК "Рекорд" работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства "Единство традиций" с участием мастеров из Нижегородской области. А в парке им. Пушкина прошёл межнациональный фестиваль "Россия объединяет".

Напротив Казанской церкви на Зеленском съезде открыли памятник патриарху Гермогену.

На площади Народного единства, где четыре века назад собиралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, состоялось праздничное шествие молодёжи со 100-метровым российским триколором. Также здесь наградили победителей конкурса патриотического плаката "Традициям верны!".

Отсюда же после благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия нижегородские добровольцы отправились на СВО.

Фото: Александр Воложанин

День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
День народного единства - 2023
группа Лампасы
День народного единства - 2023

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