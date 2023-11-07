День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023

В Нижнем Новгороде 4 ноября праздновали День народного единства. Мероприятия, приуроченные к этой даnе, прошли на разных площадках города.
В ЦК "Рекорд" работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства "Единство традиций" с участием мастеров из Нижегородской области. А в парке им. Пушкина прошёл межнациональный фестиваль "Россия объединяет".Напротив Казанской церкви на Зеленском съезде открыли памятник патриарху Гермогену. На площади Народного единства, где четыре века назад собиралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, состоялось праздничное шествие молодёжи со 100-метровым российским триколором. Также здесь наградили победителей конкурса патриотического плаката "Традициям верны!". Отсюда же после благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия нижегородские добровольцы отправились на СВО.
Фото: Александр Воложанин
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