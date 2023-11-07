День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023 Общество

В Нижнем Новгороде 4 ноября праздновали День народного единства. Мероприятия, приуроченные к этой даnе, прошли на разных площадках города.

В ЦК "Рекорд" работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства "Единство традиций" с участием мастеров из Нижегородской области. А в парке им. Пушкина прошёл межнациональный фестиваль "Россия объединяет".

Фото: Александр Воложанин