Брак 100-летнего жениха и 75-летней невесты зарегистрировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Брак 100-летнего жениха и 75-летней невесты зарегистрировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Согласно информации, Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова зарегистрировали брак 7 ноября в Нижегородском Доме бракосочетания.

21 августа жених отметил свой 100-летний юбилей, а невесте - 75 лет. Это абсолютный свадебный рекорд для региона.

Отар Михайлович - заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Белоруссии, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Татьяна Яковлевна много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера.

Ранее сообщалось, что нижегородцы подали уже более 1600 заявлений о заключении брака в 2024 году.