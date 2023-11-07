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Общество

Брак 100-летнего жениха и 75-летней невесты зарегистрировали в Нижнем Новгороде

07 ноября 2023 18:07  [148] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Брак 100-летнего жениха и 75-летней невесты зарегистрировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Согласно информации, Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова зарегистрировали брак 7 ноября в Нижегородском Доме бракосочетания.

21 августа жених отметил свой 100-летний юбилей, а невесте - 75 лет. Это абсолютный свадебный рекорд для региона.

Отар Михайлович - заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Белоруссии, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Татьяна Яковлевна много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера.

Ранее сообщалось, что нижегородцы подали уже более 1600 заявлений о заключении брака в 2024 году.

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Теги:
ЗАГС
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