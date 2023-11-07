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Общество

Центробанк предлагает установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

14 ноября 2023 19:05  [121] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Центробанк предлагает установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, регулирование продаж необходимо для повышения качества обслуживания финансовых услуг и защиты потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций.

По итогам проведенных исследований Центробанк выявил системные проблемы, ограничивающие права пользующихся банковскими продуктами. Специалисты отмечают, что при росте доступности финансовых услуг возникают новые виды нарушений.

В связи с этим Банк России призвал предоставлять потребителям полную информацию не только об основном финансовом продукте, но и о дополнительных услугах, а также предупреждать клиентов о рисках. 

Ранее сообщалось, что число россиян с несколькими кредитами в 2023 году превысило 11,2 млн.

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Теги:
Интернет Кредит ЦБ РФ
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