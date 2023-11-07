ООО "Акрилхимпроект" стало резидентом нижегородской "Квантовой долины" Общество

проект Квантовой долины Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

ООО "Акрилхимпроект" из Дзержинска стало 19-м резидентом нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, предприятие занимается проектированием оборудования для химической и нефтехимической отрасли. На территории центра компания планирует реализовать проект по изготовлению, сборке и запуску опытно-промышленной установки для гидрирования эфиров высших жирных кислот и их амидов, которые используются в производстве бытовой и промышленной химии, косметики.

Директор ООО "Акрилхимпроект" Владимир Хавкин отметил, что оборудование компании рассчитано на работу с отечественным сырьем вместо импортного пальмового или пальмоядрового масла.

Напомним, что первый корпус "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году.

Корпуса ИНТЦ расположатся в Нижнем Новгороде на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Высоцкого и Сергея Акимова, а также на территории Дзержинска рядом с особой экономической зоной "Кулибин".

Ранее сообщалось, что еще три компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин".