ООО "Акрилхимпроект" стало резидентом нижегородской "Квантовой долины"

проект Квантовой долины
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ООО "Акрилхимпроект" из Дзержинска стало 19-м резидентом нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, предприятие занимается проектированием оборудования для химической и нефтехимической отрасли. На территории центра компания планирует реализовать проект по изготовлению, сборке и запуску опытно-промышленной установки для гидрирования эфиров высших жирных кислот и их амидов, которые используются в производстве бытовой и промышленной химии, косметики.
Директор ООО "Акрилхимпроект" Владимир Хавкин отметил, что оборудование компании рассчитано на работу с отечественным сырьем вместо импортного пальмового или пальмоядрового масла.
Напомним, что первый корпус "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году.
Корпуса ИНТЦ расположатся в Нижнем Новгороде на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Высоцкого и Сергея Акимова, а также на территории Дзержинска рядом с особой экономической зоной "Кулибин".
Ранее сообщалось, что еще три компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин".
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